رئیس‌جمهور گفت: امیدوارم مردم جهان از رفتار‌های ظالمانه‌ای که در منطقه صورت می‌گیرد، آگاه شوند و مجمعی که با شعار «اعتماد» برگزار می‌شود، اعتماد را به جهان بازگرداند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مسعود پزشکیان رئیس جمهور پیش از عزیمت به نیویورک به منظور حضور و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به این پرسش «دوست دارید هنگام بازگشت از این سفر چه دستاوردی حاصل شده باشد؟» تصریح کرد: امیدوارم مردم جهان از رفتار‌های ظالمانه‌ای که در منطقه صورت می‌گیرد، آگاه شوند و مجمعی که با شعار «اعتماد» برگزار می‌شود، اعتماد را به جهان بازگرداند و برای پایان جنگ و خونریزی تلاش کند.

وی در ادامه تاکید کرد: مظلومیت کودکان ما در میناب و لامرد و وحشیگری عاملان این جنایت‌ها را بیان خواهیم کرد؛ انسان چنین اعمالی انجام نمی‌دهد و این رفتار‌ها مایه تأسف است.

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منبع: ریاست‌جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سازمان ملل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
آقای رییس جمهور با اعتماد و تکیه بر ۲۰۷ شب میدانداری مردم مقاوم و فهیم ایران در مجمع سازمان ملل محکم و قوی از حقوق به حق مردم ایران دفاع بفرمایید لطفا
۰
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Germany
ناشناس
۲۰:۰۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
خدایا کی بعضی ها از خواب بیدار می شوند
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
سازمان ملل از سال 1945 تاکنون وابسته به جنایتکاران جنگی بوده است. و ما هم سازمان ملل را به رسمیت نمی شناسیم
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
جنگ و ناامنی در منطقه و جهان ثابت کرده است و نشان داده است که در سازمان ملل قانون و عدالت وجود ندارد و از سال 1945 تاکنون هم نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
شیروان
۱۵:۱۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
امیدوارم کیف بچه های میناب را در صحن عمومی سازمان ملل به نمایش بگذارید و بخواهید آمریکای جنایتکار جهانخوار را شورای امنین به زباله دانی پرت کنند.
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل غلط و اشتباه است چون به خاطر که مجمع عمومی سازمان ملل متأسفانه از سال ۱۹۴۵ تاکنون هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی در مورد جنایت های آمریکا و متحدانش نکرده است و نمی کند و ۱۰۰ درصد فقط سکوت اختیار کرده است.
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
سازمان ملل از سال 1945 تاکنون وابسته به جنایتکاران جنگی بوده است. و ما هم سازمان ملل را به رسمیت نمی شناسیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
جنگ و ناامنی در منطقه و جهان ثابت کرده است و نشان داده است که در سازمان ملل قانون و عدالت وجود ندارد و از سال 1945 تاکنون هم نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
سازمان ملل متحد وکشورهای ضعیف تحت کنترل آمریکا است زیاد نباید امید وار باشیم.
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
شما به این سازمان ملل اعتماد دارید؟؟
هیچ وقت اعتماد نکنید و هیچ وقت دلتون رو بهش خوش نکنید
۱
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
اینم اخر شهریور چرا مطالبات گندمکاران رو واریز نکردید
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
سازمان ملل تعطیل است فقط پوسته اش مانده برادر!!!!
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
سازمان ملل
دادگاه لاهه
آژانس
و .......... همه و همه اینها در اختیار غرب به فرماندهی آمریکاست.
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