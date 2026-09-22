باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور پیش از عزیمت به نیویورک به منظور حضور و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به این پرسش «دوست دارید هنگام بازگشت از این سفر چه دستاوردی حاصل شده باشد؟» تصریح کرد: امیدوارم مردم جهان از رفتار‌های ظالمانه‌ای که در منطقه صورت می‌گیرد، آگاه شوند و مجمعی که با شعار «اعتماد» برگزار می‌شود، اعتماد را به جهان بازگرداند و برای پایان جنگ و خونریزی تلاش کند.

وی در ادامه تاکید کرد: مظلومیت کودکان ما در میناب و لامرد و وحشیگری عاملان این جنایت‌ها را بیان خواهیم کرد؛ انسان چنین اعمالی انجام نمی‌دهد و این رفتار‌ها مایه تأسف است.

منبع: ریاست‌جمهوری