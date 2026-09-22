باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی طاهردوست معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب شیراز از شناسایی نزدیک به ۷ هزار انشعاب غیرمجاز و تبدیل ۵ هزار و ۷۳۰ مورد از آنها به انشعاب قانونی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و از رشد چشمگیر واگذاری انشعابات فاضلاب در این کلانشهر سخن گفت.
او با تشریح کارنامه ۶ ماهه نخست سال جاری در حوزه صیانت از منابع آب و مدیریت مصارف، اظهار کرد: طی این مدت، ۶ هزار و ۸۶۰ فقره انشعاب غیرمجاز در سطح شهر شیراز شناسایی شد که با پیگیریهای فنی و حقوقی، ۵ هزار و ۷۳۰ فقره از آنها با طی مراحل قانونی به انشعاب مجاز تبدیل گردید.
طاهردوست با اشاره به هدفگذاریهای گسترده برای نیمه دوم سال جاری تصریح کرد: با تقویت تیمهای پایش و نظارت، پیشبینی میشود در ۶ ماهه دوم سال آمار شناسایی انشعابات غیرمجاز به حداقل ۱۴ هزار فقره افزایش یافته و بیش از ۱۲ هزار مورد از آنها نیز پس از اخذ مجوزها و استانداردسازی، وارد مدار شبکه قانونی مشترکان شود.
تعویض ۱۵ هزار کنتور خراب با هدف اصلاح الگوی مصرف
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای شیراز در ادامه به اقدامات انجامشده در بخش کاهش هدررفت آب و محاسبه دقیق مصارف اشاره کرد و گفت: در قالب طرح جامع پایش لوازم اندازهگیری، ۱۰۵ هزار و ۶۹۰ فقره کنتور معیوب در شبکه شناسایی شد که از این تعداد، ۱۵ هزار و ۶۲ دستگاه کنتور در ۶ ماهه ابتدایی سال تعویض شده است.
طاهردوست هدف اصلی از تعویض این کنتورها را تصحیح فرآیند سنجش مصرف و رعایت حقوق مشترکان دانست و افزود: بر اساس برنامهریزیهای عملیاتی، شمار کنتورهای تعویضشده تا پایان سال جاری به مرز ۳۰ هزار فقره خواهد رسید.
جهش ۴۱ درصدی واگذاری انشعابات فاضلاب
این مقام مسئول همچنین از تداوم روند رو به رشد توسعه خدمات آب و فاضلاب در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی در مجموع ۲۷ هزار و ۴۱ فقره انشعاب جدید به شهروندان واگذار شده است که شامل ۱۲ هزار و ۵۲۴ فقره انشعاب آب و ۱۴ هزار و ۵۱۷ فقره انشعاب فاضلاب میشود.
طاهردوست در مقایسه این ارقام با عملکرد مدت مشابه سال گذشته تأکید کرد: واگذاری انشعاب در بخش فاضلاب با جهش چشمگیر ۴۱ درصدی و در حوزه آب شرب با رشد ۶ درصدی همراه بوده است که نشاندهنده شتاب در توسعه زیرساختهای زیستمحیطی و بهداشتی در کلانشهر شیراز است.