باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - در پی چالشهای زیستمحیطی مدیریت پسماند در شهر سنندج، در نشستی میان سازمان مدیریت پسماند شهرداری و اداره کل حفاظت محیط زیست، مصوبات اجرایی جهت ساماندهی جایگاه پسماند تصویب شد.
در این نشست، معاون محیطزیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، ضمن ابراز نگرانی از چالشهای زیستمحیطی موجود در جایگاه پسماند سنندج، بر ضرورت اتخاذ اقدامات فوری و ارائه برنامه زمانبندی دقیق توسط شهرداری برای رفع نواقص تأکید کرد.
کژال حبیب زاده گفت: بر اساس توافقات حاصله در این نشست، شهرداری سنندج موظف شد حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تکمیل عملیات دیوارکشی پیرامونی جایگاه پسماند اقدام نموده و گزارش پیشرفت کار را به اداره کل حفاظت محیط زیست ارائه دهد.
همچنین، شهرداری متعهد شد در اسرع وقت نسبت به استعلام محل پیشنهادی برای استقرار کارخانه کمپوست از دستگاههای اجرایی مرتبط اقدام کند تا روند مدیریت پسماند شهر با سرعت بیشتری پیش برود.