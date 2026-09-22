محیط زیست کردستان، ضرب‌الاجل ۶ ماهه برای شهرداری سنندج تعیین کرد تا دیوارکشی جایگاه پسماند را به سرانجام برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - در پی چالش‌های زیست‌محیطی مدیریت پسماند در شهر سنندج، در نشستی میان سازمان مدیریت پسماند شهرداری و اداره کل حفاظت محیط زیست، مصوبات اجرایی جهت ساماندهی جایگاه پسماند تصویب شد.

در این نشست، معاون محیط‌زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، ضمن ابراز نگرانی از چالش‌های زیست‌محیطی موجود در جایگاه پسماند سنندج، بر ضرورت اتخاذ اقدامات فوری و ارائه برنامه زمان‌بندی دقیق توسط شهرداری برای رفع نواقص تأکید کرد. 

کژال حبیب زاده گفت: بر اساس توافقات حاصله در این نشست، شهرداری سنندج موظف شد حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تکمیل عملیات دیوارکشی پیرامونی جایگاه پسماند اقدام نموده و گزارش پیشرفت کار را به اداره کل حفاظت محیط زیست ارائه دهد.

 همچنین، شهرداری متعهد شد در اسرع وقت نسبت به استعلام محل پیشنهادی برای استقرار کارخانه کمپوست از دستگاه‌های اجرایی مرتبط اقدام کند تا روند مدیریت پسماند شهر با سرعت بیشتری پیش برود.

برچسب ها: کردستان ، محیط زیست ، پسماند ، شهرداری سنندج
خبرهای مرتبط
متواری شدن چندین دسته شکارچی غیرمجاز در پی گشت شبانه محیطبانان سنندج
 پایان حبس ۵ کبک در چنگال متخلف سروآبادی
محیط‌بانان سقز در کمین متخلفان؛ از صید غیرمجاز تا قاچاق چوب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش ۱۵ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در کردستان/ مصرف روزانه به ۴۰۰ هزار مترمکعب رسید
آمادگی وزارت صمت برای تکمیل ۲۶۰ پروژه صنعتی و معدنی در کردستان
خانواده و مدرسه محور تقویت زیست عفیفانه باشند
آخرین اخبار
افزایش ۱۵ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در کردستان/ مصرف روزانه به ۴۰۰ هزار مترمکعب رسید
آمادگی وزارت صمت برای تکمیل ۲۶۰ پروژه صنعتی و معدنی در کردستان
خانواده و مدرسه محور تقویت زیست عفیفانه باشند
ثبت بیش از ۶ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی کردستان؛ تقلب و گران‌فروشی در صدر تخلفات
امنیت کامل برقرار است/ در برابر دشمنان کوتاه نخواهیم آمد
۳۹ واحد صنعتی راکد در کردستان به چرخه تولید بازگشت
برگزاری بیش از ۲۰ ویژه‌برنامه به مناسبت هفته گردشگری در کردستان
بررسی راهکار‌های تقویت زیست عفیفانه جوانان در کردستان
۴ و ۵ مهر سفر در سنندج رایگان شد/اتوبوس‌های سنندج دو روز رایگان است
آغاز مهر در کردستان؛ تجلی امید در سنگر علم