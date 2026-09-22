باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌ اصغر نظری درباره وضعیت نقدینگی در خراسان رضوی، اظهار کرد: در حال حاضر تمامی سامانه‌های شبکه بانکی و دستگاه‌های پایانه‌های فروشگاهی در سراسر استان به‌طور کامل فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه مردم برای رفع نیازهای مالی خود نیازی به استفاده از وجه نقد ندارند، افزود: امروزه امکان انجام اکثر امور مالی از طریق بانکداری دیجیتال و الکترونیک برای شهروندان فراهم شده است و این رویکرد، نیاز به گردش نقدینگی فیزیکی را به شدت کاهش داده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با تحلیل ابعاد مختلف نقدینگی، خاطرنشان کرد: اگرچه میزان تخصیص امکانات و منابع از سوی بانک مرکزی به استان انجام شده و در اختیار مردم قرار گرفته است، اما باید میان حجم واقعی پول نقد و آن‌چه مردم از نظر ذهنی و فکری نیاز دارند تفکیک قائل شد که این تفاوت دیدگاه، ممکن است باعث ایجاد تصور نادرست از وضعیت نقدینگی شود، در حالی که از نظر عملیاتی، جریان پول در شبکه بانکی با پایداری همراه است.



وی با اشاره به تغییر سیاست‌های بانک مرکزی در سمت عرضه پول، افزود: با توجه به اینکه سیاست بانک مرکزی به سمت پول‌های با مقیاس درشت حرکت کرده است، اسکناس‌های با مبالغ پایین دیگر کارایی خاصی برای تداوم چرخه اقتصادی ندارند. در حال حاضر، چک‌های یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی بیشتر از آنکه نیاز فوری مردم را برطرف کنند، در شبکه حضور دارند. میزان ورودی پول از سوی بانک مرکزی کاهش نیافته است، بلکه به دلیل عدم نیاز به حجم بالای اسکناس، این جریان در قالب‌های دیجیتال مدیریت می‌شود.

نظری در پاسخ به این پرسش که آیا کمبودی در حوزه پول نقد وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: مسئله کمبود پول نقد نیست، بلکه بحث مدیریت تقاضا است. حتی اگر حجم بسیار بالایی از پول نقد مثلا ۲۰۰۰ میلیارد تومان نیز وارد استان شود، با توجه به شرایط موجود، باز هم این چالش وجود دارد که مردم مایل به دریافت و ذخیره نقدینگی فیزیکی در خانه‌های خود باشند.

وی تأکید کرد: پول نقد در جامعه و شبکه بانکی وجود دارد. تمام کارت‌خوان‌ها و پایانه‌های فروشگاهی در سراسر استان در شبکه بانکی فعال هستند و شهروندان می‌توانند تمامی خریدهای خود را از طریق بانکداری الکترونیک انجام دهند. تأکید می‌کنم که در سطح استان، هیچ‌گونه کمبود نقدینگی برای انجام معاملات وجود ندارد.

منبع: ایسنا