باشگاه خبرنگاران جوان - مکس بلومنتال گفت: کسری ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا باعث شده اعتماد سرمایه‌گذاران به این کشور برای همیشه آسیب ببیند. قیمت بنزین فقط در همین هفته حدود ۲۰ سنت به ازای هر گالن افزایش یافته است. حاضریم این هزینه را برای اسرائیل بپردازیم؟ آیا حاضریم شاهد کشته‌شدن سربازان آمریکایی بیشتری برای اسرائیل باشیم؟

تاکر کارلسون گفت: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، دیگر فقط با یک فشار اقتصادی یا رکود مواجه نخواهیم بود، بلکه ممکن است به یک فاجعه تبدیل شود مردم در آمریکا فقیرتر می‌شوند و مردم در کشورهای دیگر با گرسنگی مواجه می‌شوند، اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند.