باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ پاسدار غلامعلی احمدی جابری در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: اگر امروز ایران اسلامی در برابر ابرقدرتهای جهان با سربلندی ایستاده و به پیروزیهای بزرگی دست یافته، این امر محصول مقاومت جانانه ملت ایران در دفاع مقدس و استمرار آن روحیه تا به امروز است.
او با تأکید بر اینکه درس ایثار و فداکاری را در مکتب سیدالشهدا (ع) آموختهایم، تصریح کرد: در روزگاری که انقلاب نوپای ما از نظر نظامی در شرایط خاصی قرار داشت، با تکیه بر ایمان و وحدت بر دشمن غلبه کردیم. امروز نیز به سطحی از توانمندی رسیدهایم که به عنوان یکی از چهار قدرت برجسته دنیا شناخته میشویم و سیاستهای کلان منطقه با نقشآفرینی ما تعیین میشود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بقیهالله (عج) شیراز در ادامه با تشریح برنامههای این ناحیه به مناسبت هفته دفاع مقدس، گفت: امسال با تکیه بر فرهنگ جهاد و مقاومت، مجموعاً ۱۴۲۹ برنامه شامل ۳۱ برنامه شاخص ناحیهای و ۱۳۹۸ برنامه عمومی در محلات و اقشار مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
سرهنگ احمدی جابری با اشاره به محوریت تجلیل از شهدا و ایثارگران افزود: در بخش یادوارهها و تکریم، ۳۲۱ اجلاسیه و یادواره شهدای محلهای و ۲۸۹ دیدار با خانوادههای معظم شهدا در سطح ناحیه پیشبینی شده است.
به گفته او، برنامههایی نظیر گلباران قبور شهدا، شب شعر دفاع مقدس، فضاسازی محیطی، برپایی نمایشگاه تجهیزات نظامی و فرهنگی و نواختن «زنگ مقاومت» در مدارس ناحیه ۳ شیراز در هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد.
فرمانده سپاه ناحیه بقیهالله (عج) شیراز با تأکید بر اینکه "بسیج خادم ملت است"، بخشی از اقدامات خدماتی و اجتماعی این ناحیه را تشریح کرد و گفت: در نهضت خدمترسانی، مرمت منازل محرومین، ایزوگام ۳۹ منزل محروم و رنگآمیزی مدارس در قالب طرح شهید عجمیان با همکاری آموزش و پرورش را خواهیم داشت.
او ادامه داد: در حوزه حمایتهای معیشتی و آموزشی، تهیه و توزیع ۳۵۰۰ بسته لوازمالتحریر (هر بسته به ارزش ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) برای دانشآموزان کمبرخوردار را در هفته دفاع مقدس خواهیم داشت.
احمدی جابری با اشاره به خدمات بهداشت و سلامت در هفته دفاع مقدس، برپایی اردوهای جهادی با محوریت ویزیت رایگان، درمان و تقدیم دارو به جامعه هدف، و همچنین رزمایش نذر خون را از برنامههای این عرصه اعلام کرد و گفت: در عرصه اقدامات قضایی و اجتماعی در هفته دفاع مقدس، آزادی ۴۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و اجرای برنامههای ترویج ازدواج آسان همراه با اهدای جهیزیه را در دستور کار داریم.
فرمانده سپاه ناحیه بقیهالله (عج) شیراز تصریح کرد: در عرصه بصیرتافزایی، اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس و دانشگاهها برای تبیین تاریخ جنگ تحمیلی و جبهه مقاومت، آزادی ۴۶ زندانی جرایم غیرعمد و مرمت منازل محرومین در شیرازو برگزاری نشستهای جهاد تبیین در میادین شهری را در برنامه داریم.
سرهنگ احمدی جابری با اشاره به حضور فرزندان شهدا در برنامههای این هفته و همراهی این کودکان در روز اول مدرسه، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با بهرهگیری از ظرفیتهای هنری، فرهنگی و جهادی، روحیه مقاومت و خدمت را بیش از پیش در جامعه نهادینه کنیم؛ چرا که استمرار این روحیه، رمز پیروزی ما در تمامی عرصههای پیشرو است.