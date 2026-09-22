باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - محمدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: دشت خوشاب سربیشه بزرگترین منطقه کشت زیتون در این شهرستان محسوب می‌شود که با تلاش‌های صورت گرفته، اکنون ۸۰ هکتار از اراضی بیابانی این منطقه به زیر کشت درختان زیتون رفته است.

وی با اشاره به تکمیل زنجیره تولید در این منطقه افزود: خوشبختانه از مرحله برداشت تا فرآوری، زنجیره تولید در دشت خوشاب کامل شده است. ظرفیت واحدهای فرآوری موجود در این منطقه به قدری است که علاوه بر پاسخگویی به زیتون‌های تولیدی در دشت خوشاب، محصولات سایر نقاط استان نیز برای روغن‌گیری به این منطقه ارسال می‌شود.

محمدی درباره انتخاب گونه‌های مقاوم زیتون در این اقلیم گفت: با توجه به شرایط خاص آب و هوایی منطقه و انجام تحقیقات گسترده، گونه‌هایی انتخاب شده‌اند که ضمن داشتن مقاومت بالا در برابر شرایط اقلیمی، به عنوان بادشکن در برابر طوفان‌های شن نیز عمل می‌کنند و از پیشروی بیابان جلوگیری کرده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی با پیش‌بینی وضعیت تولید امسال گفت: انتظار می‌رود در سال جاری بیش از ۷۰ تن محصول زیتون از باغ‌های این منطقه برداشت شود.

توسعه کشت زیتون در این نقطه صفر مرزی، علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، گامی موثر در جهت تامین بخشی از نیاز کشور به دانه‌های روغنی است که این مهم، خوشاب را به یکی از کانون‌های اصلی تولید زیتون در شهرستان سربیشه تبدیل کرده است.