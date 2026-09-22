ملی‌پوشان قایقرانی آب‌های آرام ایران از فردا ۱ مهر در دریاچه میوشی ژاپن، رقابت‌های بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ را آغاز می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- برنامه رقابت قایقرانان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مشخص شد و ملی‌پوشان کشورمان از فردا ۱ مهر به آب می‌زنند.

به گزارش روابط‌عمومی فدراسیون قایقرانی، مسابقات قایقرانی آب‌های آرام بازی‌های آسیایی ناگویا از فردا ۱ مهر در دریاچه میوشی ژاپن آغاز می‌شود.

برنامه ملی‌پوشان قایقرانی آب‌های آرام ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا:

چهارشنبه ۱ مهر:
گروه اول مقدماتی کانوی تک‌نفره ۲۰۰ متر زنان، هیوا افضلی رقابت با نمایندگان هند، اندونزی، ازبکستان، تایلند و مغولستان از ساعت ۴:۵۰ (فینال این ماده ساعت ۶ صبح پنجشنبه ۲ مهر برگزار می‌شود)
گروه دوم مقدماتی کایاک دونفره ۵۰۰ متر زنان، الناز شفیعیان و تانیا کارگرپور رقابت با نمایندگان تایلند، ژاپن، چین و سنگاپور از ساعت ۵:۲۰ (فینال این ماده ساعت ۶:۲۰ صبح پنجشنبه ۲ مهر برگزار می‌شود)

گروه اول مقدماتی کایاک دونفره ۵۰۰ متر مردان، علی آقامیرزایی و پیمان قویدل، رقابت با حریفانی از مغولستان، ازبکستان، کره، ژاپن، سنگاپور و ویتنام از ساعت ۸:۳۰ (فینال این ماده ساعت ۶ صبح جمعه ۳ مهر برگزار می‌شود)
گروه اول مقدماتی کانوی دونفره ۵۰۰ متر بانوان، مائده شورگشتی و هدیه خیرآبادی، رقابت با حریفانی از مغولستان، ویتنام، ازبکستان، تایلند و کره‌شمالی از ساعت ۸:۵۰ (فینال این ماده ساعت ۶:۳۰ صبح جمعه ۳ مهر برگزار می‌شود)
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پنجشنبه ۲ مهر:
گروه دوم مقدماتی کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر مردان، علی آقامیرزایی، رقابت با نمایندگان مغلوستان، ژاپن، قرقیزستان، هند و چین‌تایپه از ساعت ۹:۱۰ (فینال این ماده ساعت ۶:۱۰ شنبه ۴ مهر برگزار می‌شود)
گروه دوم مقدماتی کایاک دونفره ۵۰۰ متر میکس، پیمان قویدل و تانیا کارگرپور، رقابت با قایقرانان هند، کره، قزاقستان و ژاپن از ساعت ۹:۴۰ (فینال این ماده ساعت ۶:۳۰ شنبه ۴ مهر برگزار می‌شود)

جمعه ۳ مهر:
فینال کانوی تک‌نفره ۵۰۰ متر مردان، نبی رضایی در رقابت با حریفانی از اندونزی، ازبکستان، چین‌تایپه، تاجیکستان، چین، کره و ژاپن، از ساعت ۶:۲۰

شنبه ۴ مهر:
فینال کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر زنان، الناز شفیعیان در رقابت با نمایندگان مغولستان، چین، سنگاپور، ازبکستان، قزاقستان، اندونزی و ویتنام از ساعت ۶
فینال کانوی دونفره ۵۰۰ متر میکس، نبی رضایی و هیوا افضلی در رقابت با نمایندگان ویتنام، قزاقستان، چین، ازبکستان، کره، اندونزی، تایلند و هند از ساعت ۶:۲۰

برچسب ها: قایق رانی ، ناگویا
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