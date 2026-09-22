باشگاه خبرنگاران جوان- کمیته برگزاری روز سه‌شنبه (امروز) در بیانیه‌ای با عنوان «درباره برخی گزارش‌ها پیرامون خدمات اسکان و تغذیه کاروان‌ها در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی» اعلام کرد که از انتشار گزارش‌ها و تصاویر مختلف درباره مشکلات ورزشکاران آگاه است.

ماجرای معطلی برای ورود به کشتی؛ «نقص مدارک کاروان‌ها عامل اصلی بود»

یکی از مهم‌ترین موضوعات، اتفاقات ۱۶ سپتامبر و معطلی طولانی برخی کاروان‌ها برای ورود به کشتی تفریحی «Costa Serena» بود؛ کشتی‌ای که در بندر ناگویا به یکی از مراکز اصلی اسکان ورزشکاران تبدیل شده است.



کمیته برگزاری تأیید کرد که از انتشار تصاویر و مطالب برخی کاروان‌ها در شبکه‌های اجتماعی که شرایط آشفته هنگام ورود به کشتی را نشان می‌داد، اطلاع دارد.

در برخی گزارش‌ها عنوان شده بود که علت این تأخیر، ارسال نشدن اطلاعات مربوط به محل اقامت ورزشکاران از سوی کمیته برگزاری به سامانه اسکان بوده است.

AINAGOC این ادعا را رد کرد و اعلام کرد ارسال نشدن اطلاعات از سوی کمیته برگزاری عامل این اتفاق نبوده است.



براساس توضیح رسمی برگزارکنندگان، مدارک ارائه‌شده از سوی برخی کاروان‌ها دارای نواقصی بوده و هماهنگی برای رفع این نواقص زمان برده است؛ موضوعی که از نگاه کمیته برگزاری، دلیل اصلی تأخیر و آشفتگی هنگام سوار شدن ورزشکاران به کشتی بوده است.



کمیته همچنین اعلام کرد اداره کشتی با همکاری شرکت «Costa» و شرکت ژاپنی «JTB» انجام می‌شود و این مجموعه‌ها به فعالیت خود برای پذیرش روان‌تر کاروان‌ها ادامه خواهند داد. این توضیح در حالی ارائه شده که پیش از این شماری از ورزشکاران کشور‌های مختلف از انتظار طولانی برای ورود به محل اقامت خود انتقاد کرده بودند. از جمله «ژانگ بوهِنگ»، ستاره ژیمناستیک چین و دارنده مدال نقره المپیک پاریس، گفته بود پس از ورود به ژاپن ساعت‌ها درگیر مراحل ثبت‌نام و انتقال به محل اقامت شده و در نهایت شخصاً برای خود اتاق هتل رزرو کرده است.

غذای جنجالی تک‌بال؛ «ما تهیه نکرده بودیم»

بخش دوم بیانیه به یکی دیگر از حاشیه‌های پرسر و صدای روز‌های اخیر مربوط می‌شود؛ تصاویر منتشرشده از غذای ورزشکاران در محل برگزاری مسابقات «تک‌بال». در روز‌های گذشته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حجم کم غذای ارائه‌شده به ورزشکاران را نشان می‌داد و واکنش‌هایی را به همراه داشت. از جمله سرمربی تیم تایلند با لحنی طنزآمیز نسبت به مقدار غذا واکنش نشان داده بود. تصاویر منتشرشده وعده‌ای شامل برنج، سوپ، چند قطعه مرغ، بروکلی و مقداری غذای جانبی را نشان می‌داد. کمیته برگزاری در واکنش به این تصاویر اعلام کرد: «غذای مورد اشاره توسط کمیته برگزاری بازی‌ها ارائه نشده است.»



براساس گزارش رسانه‌های ژاپنی، تک‌بال در سال جاری به‌عنوان رشته‌ای اضافه‌شده به برنامه بازی‌ها مورد تأیید شورای المپیک آسیا قرار گرفته و در چارچوب توافق انجام‌شده، بخشی از هزینه‌ها و مسئولیت‌های مربوط به این رشته بر عهده فدراسیون تک‌بال قرار گرفته است. غذای مورد بحث نیز بنا بر این گزارش‌ها از سوی فدراسیون مربوطه تهیه شده و نه AINAGOC.

در مراکز اقامتی سیستم کامل تغذیه داریم



کمیته برگزاری همچنین برای پاسخ به انتقاد‌های مربوط به کیفیت تغذیه تأکید کرد که در مراکز رسمی اسکان ورزشکاران، سیستم ارائه غذا برقرار است. به گفته AINAGOC، نوع و زمان ارائه غذا با توجه به رشته ورزشی، ساعت مسابقات و برنامه تمرینی ورزشکاران تنظیم می‌شود و برای نیاز‌های خاص کاروان‌ها از جمله آلرژی‌های غذایی و محدودیت‌های مذهبی و فرهنگی نیز با همکاری شرکت‌های طرف قرارداد تمهیداتی در نظر گرفته شده است. رسانه‌های ژاپنی همچنین نوشته‌اند برگزارکنندگان پیش‌تر تصاویری از محل‌های اصلی اسکان منتشر کرده‌اند که در آنها بوفه‌هایی با بیش از ۱۰۰ نوع غذا دیده می‌شود.

سکوت درباره بحران اتوبوس‌ها



نکته قابل توجه در بیانیه امروز این است که کمیته برگزاری صرفاً به دو محور اسکان و تغذیه پاسخ داده و درباره یکی از جدی‌ترین انتقاد‌های روز‌های اخیر، یعنی مشکلات حمل‌ونقل و اتوبوس‌های کاروان‌ها، توضیحی ارائه نکرده است.

این در حالی است که طی روز‌های گذشته گزارش‌های متعددی از کره‌جنوبی، هند، ویتنام و دیگر کاروان‌ها درباره تأخیر اتوبوس‌ها، زمان طولانی انتقال به محل مسابقات و تمرینات و حتی نرسیدن وسیله نقلیه منتشر شده است.

در تازه‌ترین موارد، تأخیر اتوبوس تیم‌های والیبال حتی موجب عقب افتادن زمان رسمی برخی مسابقات شده است.

وعده اصلاح مشکلات



کمیته برگزاری در پایان بیانیه خود اعلام کرد به نظرات و گلایه‌های کاروان‌ها گوش خواهد داد و با همکاری شرکت‌ها و نهاد‌های مرتبط، ضمن ادامه اجرای سیستم فعلی اسکان و تغذیه، اصلاحات لازم را نیز انجام خواهد داد تا ورزشکاران بتوانند با آرامش بیشتری در مسابقات شرکت کنند.



انتشار این بیانیه نشان می‌دهد افزایش انتقاد‌های خارجی از شرایط اجرایی بازی‌های آیچی–ناگویا، برگزارکنندگان را وادار کرده است برای نخستین‌بار به‌صورت متمرکز درباره برخی از مهم‌ترین حاشیه‌های اسکان و تغذیه توضیح دهند؛ هرچند موضوع حمل‌ونقل که همچنان یکی از اصلی‌ترین محور‌های انتقاد کاروان‌هاست، در این پاسخ رسمی مطرح نشده است.