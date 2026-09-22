همزمانی جالب حضور تیم ملی با وزرای کشور ایران و پاکستان در فرودگاه مهرآباد؛

همزمانی جالب حضور تیم ملی با وزرای کشور ایران و پاکستان در فرودگاه مهرآباد؛

باشگاه خبرنگاران جوان- محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که برای دیدار و گفت‌و‌گو با مقامات کشورمان در تهران حضور داشت، پیش از ظهر امروز با بدرقه اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران عازم اسلام آباد شد.



حضور وزرای کشور ایران و پاکستان در فرودگاه مهرآباد با حضور کاروان تیم ملی فوتبال ایران در فرودگاه همزمان شد و این اتفاق جالب باعث گفت‌وگوی فوتبالی بین طرفین شد.



در این ملاقات غیرمنتظره مومنی با مهدی محمدنبی، امیر قلعه‌نویی و بازیکنان گفت‌و‌گو و برای این تیم در راه آماده‌سازی حضور پرقدرت در جام ملت‌های آسیا آرزوی موفقیت کرد.



وزیر کشور پاکستان هم هنگام دیدار با اعضای تیم ملی فوتبال ایران با تمجید از عملکرد ایران در جام جهانی گفت: من هوادار شما در جام جهانی بودم و بازی‌هایتان را دنبال می‌کردم. برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم شما را به‌زودی در پاکستان ملاقات کنیم.