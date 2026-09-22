پس از طلای نعمتی و نقره‌ی کاتای بانوان، فاطمه زهرا سعیدآبادی نیز با کسب مقام دوم در وزن ۵۵- کیلوگرم، مدال نقره کاراته ایران را در ناگویا ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه روز سوم رقابت‌های کاراته بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، فاطمه زهرا سعیدآبادی در دیدار نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم بانوان مقابل حریف صاحب‌نام مالزی خود ۶ بر ۴ شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

پیش از این و در رقابت‌های امروز، مرتضی نعمتی با برتری در وزن ۷۵- کیلوگرم، نخستین مدال طلای کاروان ورزشی کشورمان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ را به دست آورده بود. همچنین تیم کاتای تیمی بانوان ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی، نخستین مدال نقره تاریخ کاتای بانوان کشورمان در بازی‌های آسیایی را کسب کرده بود.

برچسب ها: کاراته ، ناگویا
خبرهای مرتبط
انصراف آتوسا گلشادنژاد از پرچمداری کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
سهمیه کاراته ایران در ناگویا به ۸ نفر رسید
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
رسیدن علی‌اصغر آسیابری به سکوی نقره در وزن ۸۴- کیلوگرم کاراته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزیر ورزش باید ثابت کند در انگلیس دختری به نام فاطمه دنیامالی ندارد/ اتفاقات عجیب‌وغریبی در فدراسیون‌ها افتاده است
من یاغی جدید فوتبال نیستم/ عاشق، طرفدار و سرباز پرسپولیس هستم
تا وقتی قلعه نویی و کادرش هستند در تیم ملی بازی نمی‌کنم!
از داشتن خالکوبی تا مشخص نبودن زمان اعزام به خدمت
استارت پرسپولیس برای تمدید قرارداد ستاره‌های سرخپوش
پیروزی قاطع ایران مقابل سنگاپور /پینگ پنگ ایران در یک قدمی مدال تیمی بازی‌های آسیایی
پرونده حضور نوراللهی در تیم ملی بسته شده است/ لبنان و فیلیپین در حد کوبیده و ژله هم نیستند!
ثبت رکورد ملی جدید در ناگویا؛ درخشش شناگران ایران در ماده مختلط
پیروزی تیم بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
پیروزی ورزشکاران ایران در میان بی‌نظمی و تاخیر‌های طولانی مسابقات
آخرین اخبار
آغاز نبرد قایقران‌های ایران در ناگویا؛ تقویم رقابت‌های آب‌های آرام مشخص شد
وزیر کشور پاکستان: در جام جهانی طرفدار ایران بودم
واژیر: برای رسیدن به ناگویا فقط ۱۰ روز فرصت داشتم
رسیدن علی‌اصغر آسیابری به سکوی نقره در وزن ۸۴- کیلوگرم کاراته
نقره تاریخی کاتای بانوان ایران در مسابقات آسیایی
شکار طلای آسیایی؛ نعمتی قهرمان وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته شد+ فیلم اهداء مدال
شکست تیم میکس دوبل تنیس روی‌میز ایران در دیدار با تایلند
نعمتی با عبور از سد فیلیپین، راهی فینال ۷۵- کیلوگرم کاراته شد
پیروزی دوم بسکتبال سه‌نفره ایران مقابل هنگ‌کنگ در بازی‌های آسیایی
تیم ملی تنیس روی میز ایران با اقتدار از سد سنگاپور گذشت
پیروزی قاطع ایران مقابل سنگاپور /پینگ پنگ ایران در یک قدمی مدال تیمی بازی‌های آسیایی
پیروزی ورزشکاران ایران در میان بی‌نظمی و تاخیر‌های طولانی مسابقات
ثبت رکورد ملی جدید در ناگویا؛ درخشش شناگران ایران در ماده مختلط
ناگویا زیر پای سعیدآبادی / دختر کاراته ایران در یک قدمی طلا
پیروزی تیم بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
برنامه حضور روئینگ ایران در روز چهارشنبه بازی‌های آسیایی
ثبت میانگین ۱۲.۳۶۶ برای هادیانی در پرش خرک
از داشتن خالکوبی تا مشخص نبودن زمان اعزام به خدمت
وزیر ورزش باید ثابت کند در انگلیس دختری به نام فاطمه دنیامالی ندارد/ اتفاقات عجیب‌وغریبی در فدراسیون‌ها افتاده است
پرونده حضور نوراللهی در تیم ملی بسته شده است/ لبنان و فیلیپین در حد کوبیده و ژله هم نیستند!
من یاغی جدید فوتبال نیستم/ عاشق، طرفدار و سرباز پرسپولیس هستم
تا وقتی قلعه نویی و کادرش هستند در تیم ملی بازی نمی‌کنم!
استارت پرسپولیس برای تمدید قرارداد ستاره‌های سرخپوش
 دیدار رئیس فدراسیون نابینایان با ثابت قدم با محوریت توسعه زیرساخت ها
پیروزی تیم ملی تنیس روی میز ایران برابر اندونزی
استقرار تیم پزشکی در ۴ محل استقرار کاروان ورزش کشورمان در ناگویا
خسروپناه: فدراسیون انجمن‌ها مجمع الجزایر ورزشی است
رقابت برای ترکیب استقلال داغ‌تر شد؛ نیمکت‌نشین‌ها در انتظار فرصت
استقلال در آستانه یک چالش؛ ستاره‌ها در تیررس پیشنهاد‌های جدید
ماشاریپوف در انتظار بازگشت به ترکیب اصلی استقلال