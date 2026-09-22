باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه روز سوم رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، فاطمه زهرا سعیدآبادی در دیدار نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم بانوان مقابل حریف صاحبنام مالزی خود ۶ بر ۴ شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.
پیش از این و در رقابتهای امروز، مرتضی نعمتی با برتری در وزن ۷۵- کیلوگرم، نخستین مدال طلای کاروان ورزشی کشورمان در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ را به دست آورده بود. همچنین تیم کاتای تیمی بانوان ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینبالسادات حسینی، نخستین مدال نقره تاریخ کاتای بانوان کشورمان در بازیهای آسیایی را کسب کرده بود.