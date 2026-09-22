باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن سالروز وفات جانسوز کریمه اهلبیت، حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)، بارگاه ملکوتی حضرت علیبنموسیالرضا (علیهالسلام) یکپارچه سیاهپوش و غرق در حزن و ماتم شد. زائران و مجاوران حریم رضوی از گوشهوکنار میهن اسلامی خود را به این آستان قدسی رساندهاند تا در سوگ خواهر گرامی خورشید هشتم، به ساحت مقدس ولینعمتشان عرض تسلیت و تعزیت داشته باشند.
بانوی بزرگواری که هجرت تمدنساز و پر از رنج و مشقت ایشان در مسیر امامت و ولایت، برگ زرینی در تاریخ تشیع رقم زد و سرانجام پس از تحمل مصائب فراوان در راه وصال به برادر، در سنین جوانی و پس از ۱۷ روز اقامت در دیار قم چشم از جهان فروبست؛ اکنون در سالروز این فراق جانگداز، مشهدالرضا (ع) میعادگاه دلدادگانی است که همنوا با امام عصر خویش، بر این داغ مرثیهسرایی میکنند.
همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، حرم مطهر رضوی در روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵، برابر با ۱۰ ربیعالثانی ۱۴۴۸، میزبان مجموعهای از برنامههای عزاداری، سخنرانی، قرائت زیارت و دعا و برنامههای معارفی خواهد بود.
مراسم صبح وفات حضرت فاطمه معصومه (س) از ساعت ۹:۳۵ در رواق امام خمینی (ره) آغاز شد. دکلمهخوانی، سخنرانی و مرثیهسرایی از بخشهای این مراسم بود.
همچنین مراسم ظهر وفات از ساعت ۱۲:۱۵ در همین رواق برگزار خواهد شد و احسان تقوی و مجتبی خرسندی به مرثیهسرایی و عزاداری میپردازند.
در ادامه برنامههای رواق امام خمینی (ره)، حجتالاسلام رحیم شرفی ساعت ۱۰:۲۵ سخنرانی خواهد کرد. همچنین از ساعت ۱۸:۳۵ زیارت امینالله با قرائت صادق آهنگران برگزار میشود و حجتالاسلام عبدالحسین ذاکر از ساعت ۱۸:۵۵ سخنرانی خواهد داشت.از ساعت ۱۹:۳۰ نیز قرائت دعای توسل و مرثیهسرایی با حضور عباس واعظی و علی کارگر برگزار میشود.
مراسم شام وفات حضرت فاطمه معصومه (س) از ساعت ۱۸:۳۵ در رواق امام خمینی (ره) برگزار میشود. قرائت زیارت امینالله، سخنرانی، قرائت دعای توسل و مرثیهسرایی از برنامههای این مراسم اعلام شده است.