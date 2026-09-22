فرمانده انتظامی شاهرود از شناسایی۱۴ متهم ایجاد مزاحمت، توهین علیه شهروندان در فضای مجازی خبر داد و گفت: پرونده قضایی برای این متهمان تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا شائینی فرمانده انتظامی شاهرود در جمع خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار داشت: ۱۴ عامل مزاحمت و توهین مجازی در شاهرود شناسایی شدند.

وی ادامه داد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان طی سه ماه اخیر درباره ایجاد مزاحمت، توهین و فحاشی توسط افرادی در فضای مجازی، رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان شاهرود قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود افزود: مأموران پلیس با انجام بررسی‌های تخصصی و بهره‌گیری از تجهیزات و ظرفیت‌های نوین پلیسی، عوامل ایجاد مزاحمت و توهین در فضای مجازی را شناسایی و به پلیس فتا احضار کردند.

شائینی با اشاره به اعتراف متهمان به جرائم انتسابی پس از مواجهه با مستندات موجود، یادآور شد: پرونده‌های تشکیل‌شده تکمیل و تمامی متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی بر ضرورت رعایت اخلاق و قانون در فضای مجازی تأکید کرد و بیان داشت: از شهروندان درخواست هنگام مواجهه با موارد مشابه، موضوع را از طریق پلیس فتا پیگیری کنند.