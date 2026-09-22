آیین رژه خودرویی نیروهای مسلح به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، صبح امروز با حضور مسئولان و جمعی از مردم در شهرستانهای استان برگزار شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، آیین رژه موتوری و خودرویی نیروهای نظامی، انتظامی، بسیجی و دستگاههای اجرایی در شهرستانهای مختلف خراسان جنوبی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور فرمانداران، ائمه جمعه و فرماندهان نظامی و انتظامی در شهرستانهای مختلف برگزار شد، یگانهای موتوری و خودرویی با رژه از مقابل جایگاه، آمادگی دفاعی و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این رژه با حضور پرشور خود، یاد و خاطره دلاورمردیهای رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند و بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.