آیین رژه خودرویی نیروهای مسلح به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، صبح امروز با حضور مسئولان و جمعی از مردم در شهرستانهای استان برگزار شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -  هم‌زمان با آغاز هفته دفاع مقدس، آیین رژه موتوری و خودرویی نیروهای نظامی، انتظامی، بسیجی و دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های مختلف خراسان جنوبی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور فرمانداران، ائمه جمعه و فرماندهان نظامی و انتظامی در شهرستان‌های مختلف برگزار شد، یگان‌های موتوری و خودرویی با رژه از مقابل جایگاه، آمادگی دفاعی و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این رژه  با حضور پرشور خود، یاد و خاطره دلاورمردی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند و بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

طنین شعار مقاومت در خراسان جنوبی/ برگزاری رژه خودرویی هفته دفاع مقدس در سراسر استان+عکس

طنین شعار مقاومت در خراسان جنوبی/ برگزاری رژه خودرویی هفته دفاع مقدس در سراسر استان+عکس

طنین شعار مقاومت در خراسان جنوبی/ برگزاری رژه خودرویی هفته دفاع مقدس در سراسر استان+عکس

طنین شعار مقاومت در خراسان جنوبی/ برگزاری رژه خودرویی هفته دفاع مقدس در سراسر استان+عکس

طنین شعار مقاومت در خراسان جنوبی/ برگزاری رژه خودرویی هفته دفاع مقدس در سراسر استان+عکس

 

برچسب ها: رژه ، دفاع مقدس
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