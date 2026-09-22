باشگاه خبرنگاران جوان -سردار منصور شوقانی در رزمایش اقتدار جانفدایان ایران در شاهرود، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تسلیت وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، با خیرمقدم به خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، نیروهای مسلح، بسیجیان، جوانان و دیگر شرکتکنندگان در این برنامه، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور روزهایی است که ملت بزرگ ایران با تکیه بر ایستادگی و فداکاری، از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور دفاع کرد.
وی با اشاره به برگزاری همزمان رزمایش جانفدایان ایران در سراسر کشور افزود: امروز نیز در شرایطی که امنیت و اقتدار ایران از سوی دشمنان مورد هدف قرار گرفته است، همان روحیه ایستادگی و مسئولیتپذیری ملت ایران در قالبهای جدید خود را نشان میدهد و مردم همچنان برای صیانت از کشور و منافع ملی آمادگی دارند.
شوقانی پویش جانفدایان ایران را دارای پیامی روشن برای جامعه دانست و تصریح کرد: ایران متعلق به همه ایرانیان است و دفاع از امنیت، استقلال و عزت این سرزمین، مسئولیتی ملی و همگانی به شمار میرود؛ بنابراین همه ظرفیتهای اجتماعی و مردمی میتوانند در شرایط حساس کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند و نقشآفرینی کنند.
فرمانده سپاه استان سمنان با اشاره به استقبال گسترده مردم از این پویش خاطرنشان کرد: ثبتنام بیش از ۳۳ میلیون نفر از مردم سراسر کشور در پویش جانفدایان ایران، فارغ از گرایشها و سلیقههای مختلف، نشانهای ارزشمند از انسجام ملی، تعلق خاطر به میهن و آمادگی مردم برای ایفای نقش در شرایط حساس کشور است.
وی ادامه داد: این حضور گسترده زمانی میتواند به یک سرمایه ملی تبدیل شود که در کنار آن، آموزش، سازماندهی و آمادگی واقعی نیز مورد توجه قرار گیرد و ظرفیتهای شکلگرفته در مسیر خدمترسانی مؤثر به جامعه قرار داشته باشد.
شوقانی نخستین محور اجرایی رزمایش «جانفدا» را تقویت انسجام ملی عنوان کرد و گفت: همه ظرفیتهای مردمی و اجتماعی باید حول محور ایران، امنیت ملی و منافع عمومی در کنار یکدیگر قرار گیرند و با همافزایی ظرفیتهای موجود، زمینه برای افزایش آمادگی جامعه در برابر شرایط مختلف فراهم شود.
وی آموزش و آمادهسازی نیروهای داوطلب را دومین محور این رزمایش برشمرد و بیان کرد: ظرفیت افرادی که در این پویش ثبتنام کردهاند، در مسیر آموزشهای مورد نیاز از جمله امدادرسانی، مدیریت بحران و ارائه خدمات در شرایط اضطراری، سازماندهی خواهد شد تا این توان مردمی در زمان نیاز بتواند به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.
فرمانده سپاه قائم آلمحمد (عج) استان سمنان، آمادگی دستگاههای اجرایی را سومین محور مورد توجه در اجرای رزمایش دانست و اظهار کرد: هماهنگی و تقسیم کار میان دستگاهها در حوزههای امنیت، پدافند غیرعامل، خدمات عمومی، امداد و نجات و استمرار خدمترسانی باید تقویت شود تا در شرایط اضطراری، روند ارائه خدمات به مردم با اختلال مواجه نشود.
شوقانی صیانت از آرامش جامعه را چهارمین محور اجرایی رزمایش «جانفدایان ایران» اعلام کرد و افزود: اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه، مقابله با شایعات، اخبار نادرست و عملیات روانی و تقویت اعتماد عمومی از الزامات مهم در شرایط امروز است و همه دستگاهها و مجموعههای مرتبط باید در این زمینه نقش خود را بهدرستی ایفا کنند.
وی با اشاره به ضرورت تداوم این حرکت مردمی عنوان کرد: ماندگاری ظرفیت مردمی، آخرین محور مورد توجه در پویش «جانفدایان ایران» است و این پویش نباید صرفاً به یک برنامه مناسبتی محدود شود، بلکه باید به بستری برای تقویت مسئولیت اجتماعی، مشارکت مردم و افزایش آمادگی جامعه در برابر بحرانها تبدیل شود.
فرمانده سپاه استان سمنان با اشاره به جایگاه مردم شاهرود در عرصههای مختلف گفت: مردم همیشه در صحنه شهرستان شاهرود به تعبیر رهبر شهیدمان، مردمانی باصفا در منطقهای باصفا و ولایتمدار هستند و در شرایط امروز، آمادگی در برابر تهدیدها، حفظ آرامش جامعه، تقویت وحدت ملی و ارائه خدمات مؤثر به مردم از مهمترین الزامات به شمار میرود.
شوقانی در پایان ضمن قدردانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار میهمان ویژه این مراسم، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولانی که از ستاد استان در این برنامه حضور داشتند، از دستاندرکاران رزمایش و بهویژه مردم و جوانانی که به پویش «جانفدا» پیوستهاند، تشکر کرد و گفت: امیدواریم به برکت خون شهیدان و با هدایتهای رهبر معظم انقلاب، با وحدت، هوشیاری و همدلی ملت ایران، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران همواره برافراشته بماند و ایران عزیز، سربلند، امن و مقتدر باقی بماند.