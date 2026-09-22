مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بولینگ و بیلیارد با حضور مقامات وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، با بررسی گزارش عملکرد و تصویب تقویم عملیاتی و بودجه سال ۱۴۰۵ به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بولینگ و بیلیارد صبح امروز (سه‌شنبه - ۳۱ شهریور) در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان و به ریاست فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان به‌صورت نیمه‌وبیناری برگزار شد.

در این مجمع، مهین فرهادی‌زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی، مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی و هاشم اسکندری، رئیس فدراسیون بولینگ و‌ بیلیارد حضور داشتند.

هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و ‌بیلیارد در جلسه امروز گزارش عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۴ را ارائه و برنامه‌های سال جاری این فدراسیون را تشریح کرد که تأیید و تصویب اعضای مجمع را به همراه داشت.

در ادامه مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بولینگ و بیلیارد گزارش حسابرس مستقل، بازرس و خزانه‌دار فدراسیون، همچنین تقویم عملیاتی و بودجه‌ای سال ۱۴۰۵، آیین‌نامه شیوه آموزشی و برنامه راهبردی چهار ساله نیز ارائه شد که مورد تأیید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

در این مجمع، رؤسای هیأت‌های استانی که به‌صورت وبیناری حضور داشتند، دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند.