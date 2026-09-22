مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بولینگ و بیلیارد با حضور مقامات وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، با بررسی گزارش عملکرد و تصویب تقویم عملیاتی و بودجه سال ۱۴۰۵ به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بولینگ و بیلیارد صبح امروز (سه‌شنبه - ۳۱ شهریور) در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان و به ریاست فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان به‌صورت نیمه‌وبیناری برگزار شد.

در این مجمع، مهین فرهادی‌زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی، مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی و هاشم اسکندری، رئیس فدراسیون بولینگ و‌ بیلیارد حضور داشتند.

هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و ‌بیلیارد در جلسه امروز گزارش عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۴ را ارائه و برنامه‌های سال جاری این فدراسیون را تشریح کرد که تأیید و تصویب اعضای مجمع را به همراه داشت.

در ادامه مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بولینگ و بیلیارد گزارش حسابرس مستقل، بازرس و خزانه‌دار فدراسیون، همچنین تقویم عملیاتی و بودجه‌ای سال ۱۴۰۵، آیین‌نامه شیوه آموزشی و برنامه راهبردی چهار ساله نیز ارائه شد که مورد تأیید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

در این مجمع، رؤسای هیأت‌های استانی که به‌صورت وبیناری حضور داشتند، دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند.

برچسب ها: بیلیارد ، وزارت ورزش
خبرهای مرتبط
سرپرست هیات بولینگ و بیلیارد استان همدان منصوب شد
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
مسابقات اسنوکر رنکینگ کشوری در رشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزیر ورزش باید ثابت کند در انگلیس دختری به نام فاطمه دنیامالی ندارد/ اتفاقات عجیب‌وغریبی در فدراسیون‌ها افتاده است
من یاغی جدید فوتبال نیستم/ عاشق، طرفدار و سرباز پرسپولیس هستم
تا وقتی قلعه نویی و کادرش هستند در تیم ملی بازی نمی‌کنم!
از داشتن خالکوبی تا مشخص نبودن زمان اعزام به خدمت
استارت پرسپولیس برای تمدید قرارداد ستاره‌های سرخپوش
پیروزی قاطع ایران مقابل سنگاپور /پینگ پنگ ایران در یک قدمی مدال تیمی بازی‌های آسیایی
پرونده حضور نوراللهی در تیم ملی بسته شده است/ لبنان و فیلیپین در حد کوبیده و ژله هم نیستند!
ثبت رکورد ملی جدید در ناگویا؛ درخشش شناگران ایران در ماده مختلط
پیروزی تیم بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
پیروزی ورزشکاران ایران در میان بی‌نظمی و تاخیر‌های طولانی مسابقات
آخرین اخبار
آغاز نبرد قایقران‌های ایران در ناگویا؛ تقویم رقابت‌های آب‌های آرام مشخص شد
وزیر کشور پاکستان: در جام جهانی طرفدار ایران بودم
واژیر: برای رسیدن به ناگویا فقط ۱۰ روز فرصت داشتم
رسیدن علی‌اصغر آسیابری به سکوی نقره در وزن ۸۴- کیلوگرم کاراته
نقره تاریخی کاتای بانوان ایران در مسابقات آسیایی
شکار طلای آسیایی؛ نعمتی قهرمان وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته شد+ فیلم اهداء مدال
شکست تیم میکس دوبل تنیس روی‌میز ایران در دیدار با تایلند
نعمتی با عبور از سد فیلیپین، راهی فینال ۷۵- کیلوگرم کاراته شد
پیروزی دوم بسکتبال سه‌نفره ایران مقابل هنگ‌کنگ در بازی‌های آسیایی
تیم ملی تنیس روی میز ایران با اقتدار از سد سنگاپور گذشت
پیروزی قاطع ایران مقابل سنگاپور /پینگ پنگ ایران در یک قدمی مدال تیمی بازی‌های آسیایی
پیروزی ورزشکاران ایران در میان بی‌نظمی و تاخیر‌های طولانی مسابقات
ثبت رکورد ملی جدید در ناگویا؛ درخشش شناگران ایران در ماده مختلط
ناگویا زیر پای سعیدآبادی / دختر کاراته ایران در یک قدمی طلا
پیروزی تیم بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
برنامه حضور روئینگ ایران در روز چهارشنبه بازی‌های آسیایی
ثبت میانگین ۱۲.۳۶۶ برای هادیانی در پرش خرک
از داشتن خالکوبی تا مشخص نبودن زمان اعزام به خدمت
وزیر ورزش باید ثابت کند در انگلیس دختری به نام فاطمه دنیامالی ندارد/ اتفاقات عجیب‌وغریبی در فدراسیون‌ها افتاده است
پرونده حضور نوراللهی در تیم ملی بسته شده است/ لبنان و فیلیپین در حد کوبیده و ژله هم نیستند!
من یاغی جدید فوتبال نیستم/ عاشق، طرفدار و سرباز پرسپولیس هستم
تا وقتی قلعه نویی و کادرش هستند در تیم ملی بازی نمی‌کنم!
استارت پرسپولیس برای تمدید قرارداد ستاره‌های سرخپوش
 دیدار رئیس فدراسیون نابینایان با ثابت قدم با محوریت توسعه زیرساخت ها
پیروزی تیم ملی تنیس روی میز ایران برابر اندونزی
استقرار تیم پزشکی در ۴ محل استقرار کاروان ورزش کشورمان در ناگویا
خسروپناه: فدراسیون انجمن‌ها مجمع الجزایر ورزشی است
رقابت برای ترکیب استقلال داغ‌تر شد؛ نیمکت‌نشین‌ها در انتظار فرصت
استقلال در آستانه یک چالش؛ ستاره‌ها در تیررس پیشنهاد‌های جدید
ماشاریپوف در انتظار بازگشت به ترکیب اصلی استقلال