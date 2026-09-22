باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت OpenAI کوکی جدیدی به ChatGPT اضافه کرده است که به آن امکان میدهد فعالیتهای کاربر در وبسایتهای شخص ثالث را ردیابی کند.
یک پژوهشگر امنیت سایبری با نام مستعار «بوچودی» (Buchodi) این سازوکار را برای چندین ماه زیر نظر داشت. او دریافت که هر آنچه فرد در یک وبسایت تجاری جستوجو، مشاهده یا خریداری میکند، میتواند به حساب کاربری ChatGPT او مرتبط شود.
کوکیها فایلهای داده کوچکی هستند که هنگام بازدید از یک وبسایت در مرورگر ذخیره میشوند و برای به خاطر سپردن جزئیاتی مانند وضعیت ورود به سیستم یا ترجیحات خرید کاربرد دارند. شرکتهای تبلیغاتی برای نمایش تبلیغات متناسب با علایق کاربران، بهشدت به این کوکیها وابستهاند.
بوچودی خاطرنشان میکند که اگرچه این روش شناختهشده است و توسط شرکتهایی مانند گوگل و متا استفاده میشود، اما بهکارگیری آن در یک اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی، اقدامی بیسابقه محسوب میشود.
بوچودی در تحلیلی که در وبلاگ خود منتشر کرد، توضیح داد که با وجود آشنا بودن این تکنیک در دنیای تبلیغات دیجیتال، استفاده از آن در یک اپلیکیشن گفتوگو-محورِ مبتنی بر هوش مصنوعی، امری تازه و بدیع است.
او افزود که کاربران اغلب اطلاعاتی را در اختیار این اپلیکیشنها قرار میدهند که معمولاً در شبکههای اجتماعی به اشتراک نمیگذارند؛ آن هم در شرایطی که این اپلیکیشنها بهطور فزایندهای به جای کاربران تصمیم میگیرند و اقداماتی انجام میدهند.
شرکت OpenAI اوایل سال جاری آزمایش تبلیغات در ChatGPT را برای کاربران ایالات متحده آغاز کرد و سپس این طرح آزمایشی را به بریتانیا، مکزیک، برزیل، ژاپن و کره جنوبی گسترش داد.
با اینکه این فایل به عنوان ابزاری برای ردیابی عمل میکند، OpenAI در سیاستنامه کوکیهای خود، آن را در دسته «تجزیه و تحلیل» (Analytics) طبقهبندی کرده است، نه «بازاریابی» (Marketing). این شرکت اعلام کرده است که فایلهای مذکور به درک عملکرد سرویس، تعداد کاربران و نحوه تعامل آنها با پلتفرم کمک میکنند.
زمانی که بوچودی با این شرکت تماس گرفت، بخش پشتیبانی OpenAI پاسخ داد که یافتههای او بهصورت داخلی بررسی خواهد شد. این سازوکار در مرورگر کروم برای اندروید مشاهده شده و به نظر میرسد تنها در نسخههای رایگان ChatGPT وجود داشته باشد.
منبع: ایندیپندنت