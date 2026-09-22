باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چین امروز سهشنبه مخالفت خود را با تحریمهای «غیرقانونی» آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایران اعلام کرد؛ این موضع یک روز پس از آن مطرح شد که وزیر خزانهداری آمریکا از نزدیک بودن توقف فعالیت این شرکتها تحت فشار تحریمهای واشنگتن خبر داد.
«گوئو جیاکون»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک نشست خبری گفت: «چین همواره با تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی که با قوانین بینالمللی مغایرت دارند و از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید نشدهاند، مخالفت کرده است.»
آمریکا تحریمها علیه بخشهای مختلف ایران را تشدید کرده است تا از این طریق بر تهران در مذاکرات فشار وارد کند؛ اقدامی که ایران آن را رد کرده و تاکید کرده است که در برابر فشار و باجخواهی تسلیم نخواهد شد.
این تحولات پس از ناکام ماندن مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی با هدف پایان دادن به جنگ در چارچوب یادداشت «تفاهم اسلامآباد» رخ داده است؛ مذاکراتی که بهدلیل نقض تعهدات واشنگتن در چارچوب این توافق به بنبست رسیده است.
منبع: المیادین