باشگاه خبرنگاران جوان- سهراب آزاد به عنوان عضو هیأت ژوری، علی فولادی در کمیته اجرایی و ملیحه شاهوردی به عنوان داور، مسئولیتهای خود را در بیستمین دوره از بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ که هم اکنون در آیچی ناگویای ژاپن در حال برگزاری است بر عهده دارند و در روند برگزاری مسابقات فعالیت میکنند.
این سه نماینده ایرانی در حالی در ساختار برگزاری مسابقات سپکتاکرا حضور دارند که تیم ایران در این دوره از بازیهای آسیایی حضور ندارد. با این حال، حضور نمایندگان کشورمان در سطوح تخصصی، فنی و اجرایی این رشته، باعث شده است نام ایران همچنان در جریان برگزاری رقابتهای سپکتاکرای این دوره از بازیها حضور داشته باشد.
سپکتاکرا یکی از رشتههای منتخب منطقه جنوب شرق آسیا در برنامه بازیهای آسیایی آیچیناگویا است و در این دوره نیز با حضور تیمهای مختلف قاره آسیا در حال برگزاری است. حضور این سه ایرانی در سه جایگاه ژوری، کمیته اجرایی و داوری، نشاندهنده بهرهگیری از ظرفیت نیروهای تخصصی ایرانی در سطح برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی قاره آسیاست؛ حضوری که در غیاب تیم ملی ایران در میدان رقابت، نمایندگان کشورمان را در بخشهای تخصصی و مدیریتی این رشته در بازیهای آسیایی آیچیناگویا فعال نگه داشته است.
مسابقات سپکتاکرا در ناگویا سیتی میزوهو پارک ژیمنازیوم برگزار میشود و رقابتهای این رشته از روزهای نخست مسابقات بازیهای آسیایی آیچیناگویا آغاز شده است.