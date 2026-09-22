معاون سازمان توسعه تجارت ایران، هزینه حمل‌ونقل را مهم‌ترین عامل انتخاب مسیر صادراتی دانست و گفت: بالا بودن هزینه حمل ریلی در مقایسه با مسیر دریایی، یکی از چالش‌های اصلی توسعه این مسیرهاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - روشن معاون سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه هزینه مهم‌ترین عامل در انتخاب مسیر حمل‌ونقل برای تجار و صادرکنندگان است، گفت: هر اندازه هزینه انتقال کالا کاهش پیدا کند، صادرکننده می‌تواند با سود و مزیت رقابتی بیشتری در بازار هدف حضور پیدا کند.

روشن با اشاره به تفاوت هزینه حمل‌ونقل ریلی و دریایی اظهار کرد: هیچ جای دنیا نمی‌توان سرعت حمل‌ونقل ریلی را با حمل‌ونقل دریایی مقایسه کرد، چرا که سرعت حمل ریلی بالاتر است، اما در نهایت هزینه تعیین‌کننده انتخاب مسیر توسط تاجر و صادرکننده است.

وی افزود: اگر طی یک دهه گذشته شاهد توسعه قابل توجه حمل‌ونقل ریلی در برخی مسیرهای تجاری نبوده‌ایم، یکی از دلایل اصلی آن موضوع هزینه بوده است. برای نمونه، در سال ۱۴۰۴ هزینه ارسال یک کانتینر ۴۰ فوت از بندرعباس به شانگهای از طریق دریا حدود ۸۰۰ دلار بوده، در حالی که همین محموله در صورت ارسال از مسیر ریلی حدود ۳۲۰۰ دلار هزینه داشته است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در چنین شرایطی طبیعی است که تاجر، مسیری را انتخاب کند که هزینه کمتری داشته باشد؛ بنابراین مباحث قیمتی تأثیر بسیار زیادی بر توسعه مسیرهای حمل‌ونقل و به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی دارد.

روشن با اشاره به تجربه چین در توسعه مسیرهای ریلی و ترکیبی برای اتصال به اروپا گفت: حدود یک دهه قبل، چینی‌ها برای ایجاد اتصال ریلی به اروپا، در قالب مسیرهای راه ابریشم شمالی و جنوبی، مسیرهای ترکیبی ایجاد کردند که بخشی از آنها از دریای خزر و بخشی نیز از ایران عبور می‌کند.

وی تصریح کرد: ما در این زمینه به چین کمک می‌کنیم تا امکان ارسال کالا از چین به اروپا فراهم شود و از طریق شبکه ریلی ایران و اتصال به شبکه ریلی ترکیه، کالا می‌تواند به اروپا برسد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: موضوع مهم این است که کالاهایی که از این مسیر منتقل می‌شوند، باید در بازار هدف از مزیت رقابتی برخوردار باشند. یعنی اگر هزینه حمل ریلی به قیمت نهایی کالا اضافه شود و کالا در بازار مقصد گران‌تر از حد رقابتی عرضه شود، عملاً امکان فروش آن کاهش پیدا می‌کند.

روشن ادامه داد: بنابراین مشکل اصلی ما در توسعه حمل‌ونقل ریلی، نبود شبکه نیست؛ بلکه موضوع مهم، قیمت تمام‌شده حمل و تأثیر آن بر رقابت‌پذیری کالا در بازار هدف است.

وی با اشاره به وضعیت همکاری ریلی ایران و چین گفت: شبکه ریلی در حال حاضر برقرار است و با چین در این زمینه همکاری داریم. در مقاطعی نیز با برخی کشورها مشکلاتی وجود داشت که با پیگیری‌های انجام‌شده و سفر آقای دکتر ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، و همکاری مجموعه راه‌آهن، مذاکرات لازم انجام و این مسائل برطرف شد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در جریان این مذاکرات، تخفیف‌های لازم نیز دریافت شده و در حال حاضر جریان حمل‌ونقل ریلی در این مسیر برقرار است و قطارها به‌صورت روزانه در حال تردد هستند.

روشن خاطرنشان کرد: بنابراین ظرفیت ریلی برای اتصال ایران به مسیرهای بین‌المللی و انتقال کالا به اروپا وجود دارد، اما برای توسعه این ظرفیت باید هزینه حمل‌ونقل به گونه‌ای باشد که کالا پس از رسیدن به بازار هدف همچنان از مزیت رقابتی و قابلیت فروش برخوردار باشد.

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برچسب ها: توسعه تجارت ، ترانزیت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
1800 ن 800
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
به این صورت آنقدر هزینه ها بالا می رود در حمل نقل که دیگر صرف نمی کند خرید فروش کالا
۰
۱
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