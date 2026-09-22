باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین روز سه‌شنبه در هفتمین آیین ملی تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان قزوین با اشاره به اقدامات عملیاتی استان در دوران جنگ، بر نقش اساسی مدیریت بحران و بازسازی همزمان با عملیات‌های دفاعی تاکید کرد و گفت: معمولا در دوران جنگ، اولویت‌ها تنها بر جبهه نظامی متمرکز است، اما ما در استان قزوین همزمان با دفاع، جبهه بازسازی و امیدآفرینی را نیز آغاز کردیم.

وی افزود: در جنگ اخیر، ۱۷۹ واحد صنعتی استان مورد آسیب قرار گرفت که هشت واحد از آنها به‌طور کامل تخریب شده بودند، اما با تلاش‌های بی‌وقفه مسئولان و جهادگران، ۸۰ درصد این واحد‌ها را به چرخه تولید بازگرداندیم تا علاوه بر حفظ اقتصاد قزوین، زنجیره تولید کشور نیز دچار اختلال نشود.

نوذری با اشاره به حوادث آن دوران ادامه داد: در بازدید‌های میدانی از مناطق آسیب‌دیده و بمباران شده، شاهد تخریب ۱۲ واحد مسکونی بودیم که در آن مقطع وعده داده شد این واحد‌ها ظرف یک سال بازسازی شوند، اما با مدیریت و هم‌افزایی انجام‌شده، این روند به پنج ماه کاهش یافت و خانه‌ها به مردم تحویل داده شد؛ تا جایی که در منطقه نجف‌آباد طی مدت کوتاهی خانه‌های آسیب‌دیده آماده بهره‌برداری شدند.

استاندار قزوین با اشاره به شرایط حساس کنونی بر ضرورت هم‌افزایی میان مدیران و مردم تاکید کرد و گفت: دولت در کنار نیرو‌های مسلح، سپاه و آحاد مردم بوده و هست و امروز نیز ایران در برهه‌ای تاریخی قرار دارد که از این شرایط عبور خواهد کرد. وظیفه ملی ما در این مقطع، هم‌افزایی بیشتر و تلاش مضاعف برای ساختن ایران عزیز و حفظ امنیت و اقتدار ملی است.

مقام ارشد اجرایی استان قزوین بیان کرد: دشمن صهیونیستی و آمریکا در جنگ اخیر و جنگ ۴۵ روزه، در حالی که با تمام توان و تجهیزات خود تلاش می‌کرد گلوگاه‌های حیاتی کشور را هدف قرار دهد، نتوانست اراده ملت ایران را در هم بشکند.

نوذری ادامه داد: نظام سیاسی و نظامی کشور در مراحل اولیه شکل‌گیری خود بود که دشمن گمان می‌کرد با فروپاشی ساختار‌های دفاعی می‌تواند خوزستان و دیگر بخش‌های کشور را تصاحب کند، اما شکست سنگین استکبار در همان روز‌های نخست، برتری قدرت ایمان بر قدرت تکنولوژی را به اثبات رساند.

وی با اشاره به تحلیل‌های جامعه‌شناختی جنگ افزود: دفاع مقدس به ما آموخت که پیروزی در میدان تنها در گرو امکانات نظامی نیست، بلکه قدرت واقعی در ساختار اجتماعی و پیوند میان ملت و نظام نهفته است و در روز‌های سختی که نظام جهانی بر ایران فشار می‌آورد، ملت ایران با تمام گویش‌ها، اقوام و سلایق خود در زنجیره‌ای انسانی برای حفظ حاکمیت کشور ایستادند.

استاندار قزوین با اشاره به ایثارگری خانواده‌های شهدا و جانبازان گفت: امروز آسایش و امنیت موجود در کشور، مرهون خون کسانی است که منافع جمعی را بر منافع شخصی ترجیح دادند و فرزندان خود را در راه حفظ نظام و میهن تقدیم کردند؛ از این رو تکریم و پاسداشت این عزیزان، وظیفه‌ای ملی و اخلاقی است.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود با نگاهی به معادلات کنونی منطقه تاکید کرد: امروز ایران تنها یک قدرت منطقه‌ای نیست، بلکه عاملی تعیین‌کننده در معادلات جهانی بوده و ما با شکستن تابو‌های نظامی و به چالش کشیدن ابهت قدرت‌هایی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان دادیم که قدرت واقعی برخاسته از تفکر شهادت و مدیریت هوشمندانه است.

این مسئول بیان کرد: در حالی که آمریکا با تمام توان و تجهیزات خود در جنگ اخیر تلاش می‌کرد زیرساخت‌ها و امنیت ایران را هدف قرار دهد، زنجیره‌ای از نخبگان، مهندسان و نیرو‌های مقاومت با تکیه بر همان روحیه شهادت‌طلبی، به یاوه‌گویی‌های دشمن پاسخ دادند و نشان دادند که تا پای جان از کیان کشور دفاع خواهند کرد.

دفاع مقدس عامل حیات و بقای کشور است

سرهنگ پاسدار محمد امیری مقدم مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین با اشاره به نقش ایثارگران در پیشرفت کشور گفت: دفاع مقدس عامل حیات و بقای کشور است و دستاورد‌های آن امروز در عرصه‌های علمی، دفاعی و فناوری نیز تداوم دارد.

به گفته این مسئول، بیش از ۴۶ عنوان برنامه شاخص در سطح استان و همچنین برنامه‌های متنوعی در کانون‌های بسیج ادارات و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود که هدف اصلی آن، تبیین و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های امروز و آینده است.

امیری مقدم با اشاره به پیشینه قزوین در عرصه ایثار و مقاومت اضافه کرد: استان قزوین با افتخار به عنوان «پایتخت آزادگان» شناخته می‌شود و نام شهدایی همچون شهیدان تندگویان، ابوترابی و حسین لشکری با تاریخ این سرزمین پیوند خورده است.

منبع: استانداری قزوین