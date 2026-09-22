باشگاه خبرنگاران جوان - سعید الهویی، مربی تیم ملی فوتبال ایران، شب گذشته در گفت‌و‌گو با برنامه فوتبال برتر درباره غیبت اللهیار صیادمنش در فهرست تیم ملی صحبت و اعلام کرد بخشی از دلایل دعوت نشدن این بازیکن به مسائل رفتاری بازمی‌گردد.

پس از این اظهارات، صیادمنش واکنش تندی نشان داد و ضمن انتقاد از امیر قلعه‌نویی اعلام کرد تا زمانی که او سرمربی تیم ملی باشد، دیگر برای این تیم بازی نخواهد کرد.

پس از انتشار این صحبت‌ها، تماس‌هایی با اعضای کادر فنی تیم ملی برای دریافت پاسخ به اظهارات صیادمنش برقرار شد، اما کادر فنی ترجیح داد وارد این مجادله رسانه‌ای نشود و واکنشی به صحبت‌های این بازیکن نشان ندهد. با این حال، پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد تصمیم درباره دعوت نشدن صیادمنش صرفاً به یک موضوع محدود نبوده و مجموعه‌ای از ارزیابی‌های فنی و انضباطی در این زمینه مورد توجه کادر فنی قرار داشته است.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، یکی از ملاحظات فنی مربیان تیم ملی، تفاوت ارزیابی آنها از عملکرد صیادمنش در رده باشگاهی و عملکرد او در فرصت‌هایی بوده که در تیم ملی در اختیار داشته است. در کنار مسائل فنی، برخی موارد انضباطی نیز در ارزیابی‌های صورت‌گرفته مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این موارد، رعایت ضوابط رسانه‌ای تعیین شده برای بازیکنان مدنظر تیم ملی عنوان شده است.

تعیین چارچوب مشخص برای فعالیت‌های رسانه‌ای بازیکنان در زمان برگزاری اردو‌ها و رعایت قوانین و رفتار‌های حرفه‌ای رسانه‌ای به صورت دائمی، موضوعی متعارف در تیم‌های حرفه‌ای ملی و باشگاهی است و با هدف حفظ تمرکز تیم و مدیریت یکپارچه فعالیت‌های رسانه‌ای انجام می‌شود. این ضوابط در اردو‌های تیم ملی نیز به تمامی بازیکنان اعلام می‌شود و رعایت آن برای اعضای تیم الزامی است.

همچنین برخی تصاویر منتشرشده از صیادمنش در فضای مجازی و خالکوبی‌های او با نماد‌های ضدفرهنگی و هویت ملی همزمان با اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی مورد توجه فدراسیون فوتبال و کادرفنی قرار گرفته است.

شنیده شده کادر فنی تیم ملی در شرایط فعلی قصدی برای ادامه این موضوع در فضای رسانه‌ای ندارد و ترجیح داده بدون پاسخ مستقیم به اظهارات صیادمنش، تصمیمات خود درباره فهرست تیم ملی را بر اساس ارزیابی‌های فنی و انضباطی اتخاذ کند.

منبع: تسنیم