باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی ادارهکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: حدود هشت درصد از بازدیدهای انجامشده گروههای بازرسی دامپزشکی این استان به طور میانگین در هر ماه، منجر به شناسایی موارد عدم انطباق و افشای تخلفات بهداشتی میشوند.
رضا افشاریان بدون اشاره به میزان شناسایی فراوردههای دامی غیر قابل مصرف در استان افزود: از این میان در مواردی که تخلف دارای اهمیت بیشتری بوده و نیاز به پیگیری قضایی داشته باشد، حدود هشت دهم درصد از مجموع بازدیدهای ماهیانه به تشکیل پرونده قضایی منجر میشود.
وی اظهار کرد: در مواردی که تخلف به نحوی باشد که ادامه فعالیت واحد با ضوابط بهداشتی مغایرت داشته باشد، حدود یک دهم درصد از بازدیدهای ماهیانه منجر به پلمب واحد متخلف خواهد شد.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی ادارهکل دامپزشکی خراسان رضوی تاکید کرد: این ارقام نشان میدهد که با وجود حجم بالای فعالیتهای نظارتی دامپزشکی در استان، بخش عمده واحدهای تحت نظارت ضوابط بهداشتی را رعایت میکنند.
وی افزود: در کنار بازدیدهای برنامهریزیشده، گزارشهای مردمی نیز در شناسایی تخلفات نقش موثری دارد و گاه یک گزارش شهروندی میتواند موجب شناسایی تخلف و جلوگیری از عرضه فرآورده نامناسب شود.
افشاریان بیان کرد: به طور میانگین ماهانه حدود ۹ هزار بازدید بهداشتی از مراکز مرتبط با فرآوردههای خام دامی در خراسان رضوی انجام میشود که این بازدیدها با هدف اطمینان از رعایت ضوابط بهداشتی و جلوگیری از عرضه فرآوردههای غیربهداشتی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: فرآوردههای خام دامی از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، تخممرغ، شیر و سایر محصولات مرتبط از نظر شرایط بهداشتی تولید، نگهداری و عرضه مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت مشاهده هرگونه نقص یا تخلف، متناسب با شرایط اقدام لازم انجام میشود.
بخش مهمی از فعالیت های دامپزشکی ماهیت پیشگیرانه دارد
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی ادارهکل دامپزشکی خراسان رضوی اظهار کرد: بخش مهمی از فعالیت دامپزشکی در این حوزه ماهیت پیشگیرانه دارد و تلاش میشود نواقص در همان مراحل اولیه شناسایی و اصلاح شود تا فرآوردهای که شرایط لازم را ندارد وارد چرخه مصرف مردم نشود.
وی با اشاره به نقش مسوولان فنی بهداشتی در مراکز تحت نظارت دامپزشکی گفت: علاوه بر کارشناسان دامپزشکی که عملیات بازرسی و نظارت را در سطح استان انجام میدهند، مسوولان فنی بهداشتی نیز در مراکز مشمول نظارت حضور دارند و بر فرآیندهای بهداشتی واحد نظارت میکنند.
افشاریان افزود: مسوولان فنی بهداشتی وظیفه دارند موارد عدم انطباق و نواقص بهداشتی را شناسایی و گزارش و در موارد لازم از ادامه فرآیندهایی که با ضوابط بهداشتی مغایرت دارد جلوگیری کنند، همکاری میان مسوولان فنی بهداشتی و کارشناسان دامپزشکی نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات دارد.
وی از شهروندان خواست هنگام خرید فرآوردههای خام دامی به مشخصات محصول توجه بیشتری داشته باشند و از خرید فرآوردههای فاقد بستهبندی مناسب، مشخصات بهداشتی و تاریخ تولید و انقضا خودداری کنند.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی ادارهکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: خرید از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی یکی از مهمترین راههای اطمینان از سلامت فرآوردههای خام دامی و مردم بهتر است از خرید محصولات فاقد مشخصات و هویت مشخص و همچنین فرآوردههایی که شرایط نگهداری مناسبی ندارند، خودداری کنند.
به گفته وی، شهروندان در صورت مشاهده عرضه فرآوردههای مشکوک یا غیربهداشتی و همچنین مشاهده تخلفات بهداشتی میتوانند موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش کنند تا کارشناسان موضوع را بررسی و در صورت تأیید تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
افشاریان با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در سلامت غذایی جامعه گفت: دامپزشکی به تنهایی نمیتواند تمام مسیر سلامت فرآوردههای خام دامی را کنترل کند و همکاری واحدهای تولیدی و عرضهکنندگان، مسئولان فنی بهداشتی و مردم در این زمینه اهمیت زیادی دارد.
وی اظهار کرد: نظارت بهداشتی یک فرآیند مستمر است و از محل تولید تا زمان عرضه محصول ادامه دارد و هدف نهایی این نظارتها، قرار گرفتن فرآوردههای سالم و بهداشتی در اختیار مردم است.