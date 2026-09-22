وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا قرار است روز چهارشنبه در نیویورک با یکدیگر دیدار کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، قرار است روز چهارشنبه در نیویورک دیدار کنند. وزارت امور خارجه روسیه روز سهشنبه این خبر را به خبرگزاری دولتی «تاس» اعلام کرد.
«کیریل لوگوینوف»، مدیر اداره سازمانهای بینالمللی وزارت امور خارجه روسیه، در گفتوگو با تاس گفت: «تا آنجا که میدانم، دیدار سرگئی لاوروف با مارکو روبیو برای ۲۳ سپتامبر برنامهریزی شده است.»
این دیدار در جریان هفته سطح عالی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد؛ در شرایطی که آمریکا همچنان برای کمک به حلوفصل جنگ میان روسیه و اوکراین تلاش میکند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قرار است امروز با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، دیدار و گفتوگو کند. ترامپ پیشتر به کییف درباره حمله به زیرساختهای انرژی روسیه هشدار داده و خواستار پایان یافتن آنچه «جنگ مضحک» خوانده، شده است.
منبع: تاس