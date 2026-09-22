باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سید ضیاءالدین حزنی معاون هماهنگ‌کننده جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران در مراسم رژه موتوری نیرو‌های رزم و خدمات‌رسان و رزمایش جهادگران فاطمی چهارمحال‌وبختیاری، با اشاره به اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی در استان، گفت: مسئولیت اصلی سپاه پاسداران، دفاع از تمامیت ارضی و حفظ نظام است، اما رسیدگی به محرومان، مناطق مرزی و نقاط کمتر برخوردار نیز در کنار این مأموریت، در اولویت قرار دارد.

وی افزود: رزمایش‌های جهادگران فاطمی با هدف خدمت‌رسانی به مناطق محروم، در استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و آذربایجان غربی نیز تا پایان سال جاری اجرا خواهد شد.

محسن شیرمحمدی مسئول بسیج سازندگی چهارمحال‌وبختیاری نیز گفت: ۳۰۰ گروه جهادی از ۲۱ شهریور، همزمان با آغاز دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان، خدمت‌رسانی و اجرای برنامه‌های مؤمنانه را آغاز کرده‌اند و این خدمات همچنان ادامه دارد.

وی افزود: اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان، کمک به تعمیر و بازسازی منازل مسکونی در مناطق محروم و تهیه لوازم‌التحریر، از جمله اقدامات انجام‌شده در قالب این رزمایش است.