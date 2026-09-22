باشگاه خبرنگاران جوان- در سومین روز بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا، تیم ملی زنان ایران در دومین دیدار خود به مصاف بنگلادش رفت. شاگردان مازندرانی در نیمه اول ۲۵ بر ۹ و در پایان ۵۴ بر ۱۹ برابر بنگلادش، پیروز شدند.

تیم ملی کبدی زنان ایران در گروه A با تیم‌های هند، بنگلادش و ژاپن همگروه است. ملی پوشان ایران بعد از دومین برتری خود چهارشنبه در دیداری حساس به مصاف هند می‌روند.

برنامه و نتایج مرحله گروهی تیم ملی کبدی زنان در ناگویا:

ایران – بنگلادش

چهارشنبه ۱ مهر: ایران – هند ساعت ۰۶:۳۰

تیم کبدی زنان با نفرات زیر در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی حضور دارد:

زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، حدیث وارسته، نیکتا جلالوند، زکیه ململی، آیناز فرامرزی، فرشته کلاگر، آتنا مددی، سحر یاری، زهرا خدابنده‌لو

غلامرضا مازندرانی به عنوان سرمربی، لیلا دوستوندی، سمانه افخم، آزاده سلگی به عنوان مربی و زهرا رحیمی نژاد به عنوان سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.