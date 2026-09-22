رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اشتباه صدام در جنگ با ایران از سوی سران رژیم صهیونیستی و آمریکا تکرار شده، تصریح کرد: هر که اراده این ملت را از محاسبات خود بیرون بگذارد، سرنوشتی جز سرنوشت بعثیان نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله آملی لاریجانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس، نوشت:

«درس بزرگ دفاع مقدس ۸ ساله آن بود که صدام و حامیان بین‌المللی و منطقه‌ای او گمان می‌کردند ساختار رزم انقلاب نوپا ظرف چند روز فرو می‌ریزد و ارتش بعث بر دروازه‌های تهران خواهد ایستاد. آنچه این محاسبه را باطل کرد، حضور و مجاهدت آحاد مردم در جبهه‌ها بود؛ مصداق روشن «کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله». مردمی که در برابر تجاوز ایستادند و کشور را به عزت و اقتداری رساندند که جهان ناگزیر از به رسمیت شناختن آن شد.

‏امروز همان اشتباه توسط سران جنایتکار و فاسد رژیم صهیونی و آمریکا تکرار شده که به خیال خام خویش پنداشتند با ترور و جنایت جنگی علیه ایران اسلامی، کار در مدتی کوتاه تمام می‌شود؛ غافل از آنکه «یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین». ایستادگی ملتی که به خیابان آمد و مجاهدان حق که در معرکه نبرد ماندند، این جنایتکاران را در تحیّر و تحقیر فرو برد.

‏این قاعده، سنت الهی است: «و لن تجد لسنة الله تبدیلا». هر که اراده این ملت را از محاسبات خود بیرون بگذارد، سرنوشتی جز سرنوشت بعثیان نخواهد داشت.»

برچسب ها: مجمع تشخیص مصلحت نظام ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
و این در حالی است که ایران متأسفانه هنوز هم و باز هم از تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صدام وحامیانش درس عبرت نگرفته است چون به خاطر که از سال 1359 تاکنون با حامیان اصلی صدام همه جانبه همکاری می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
تاریخ : ۳۱ - شهریور - ۱۴۰۵
مشکل اصلی ما تنها با آمریکا و متحدانش نیست، بلکه ۵۰ درصد فقط با خیانتکاران داخلی کشور است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
حامیانی مثل : انگلیس ، فرانسه ، آلمان که در کمال وقاحت در ایران عزیز ما سفارتخانه ( لانه جاسوسی ) دارند .....
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