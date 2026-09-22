مراسم تشییع شهید گمنام توسط کشتی گیران در دهکده فرشتگان میناب فدراسیون کشتی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - آیین تشییع و تدفین سومین شهید گمنام امروز سی و یکم شهریو در دهکده فرشتگان فدراسیون کشتی برگزار شد.

در این مراسم علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، جواد داوری رئیس فدراسیون بکستبال کادر فنی و اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم پیکر این شهید بر دوش بزرگان تیم ملی کشتی ایران تشییع و در جایگاه ویژه اقامه نماز قرار گرفت. بعد از اقامه نماز اعضای تیم‌های ملی کشتی پیکر شهید گمنام را تا محل تدفین حمل کردند.

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برچسب ها: فدراسیون کشتی ، کشتی
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