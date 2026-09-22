یدیعوت آحارونوت گزارش داد نگرانی نتانیاهو از احتمال اقدام ممدانی درباره حکم بازداشت او، باعث شده نتانیاهو سفر خود به نیویورک را محدود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل سفری کوتاه به آمریکا خواهد داشت و مدت این سفر را به دلیل نگرانی از وقوع اعتراضات علیه خود یا احتمال اقدام زهران ممدانی، شهردار نیویورک، برای بازداشت او در صورت حضور در این شهر، کاهش داده است.

این روزنامه افزود هواپیمای نتانیاهو صبح پنجشنبه وارد آمریکا می‌شود و قرار است سخنرانی او ساعت ۱۴ به وقت نیویورک آغاز شود. نتانیاهو تنها چند ساعت در نیویورک خواهد ماند، شب را در این شهر سپری نمی‌کند و عصر به اراضی اشغالی بازمی‌گردد. همچنین هیچ خبرنگاری را با خود در هواپیما نخواهد برد؛ اقدامی که «بی‌سابقه» توصیف شده است.

بر اساس منابع امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل، انتظار می‌رود نتانیاهو با هواپیمای «بال صهیون» در یک فرودگاه نظامی در نیوجرسی یا فرودگاه نیوآرک فرود بیاید و نه فرودگاه بین‌المللی جان اف. کندی در نیویورک.

این منابع دلیل این تصمیم را «دشواری هماهنگی با مقام‌های آمریکایی و نگرانی از صدور دستور ممدانی برای برخاستن فوری هواپیمای بال صهیون، به‌جای ماندن آن در فرودگاه تا زمان بازگشت نتانیاهو» اعلام کردند. به همین دلیل تصمیم گرفته شده هواپیما در نیوجرسی فرود بیاید.

منابع امنیتی همچنین گفتند نتانیاهو به دلیل نگرانی از وقوع اعتراضات، تصمیم گرفته سفر خود به نیویورک را به شکل قابل توجهی کوتاه کند و شب را در این شهر نماند. او همچنین سفر به تگزاس برای دیدار با ایلان ماسک، کارآفرین و تاجر آمریکایی را لغو کرده است.

این روزنامه در پایان نوشت هیئت رژیم تروریستی اسرائیل در سازمان ملل خود را برای اعتراضات احتمالی هنگام سخنرانی نتانیاهو آماده می‌کند؛ از جمله درخواست برای توقف سخنرانی یا خروج هماهنگ نمایندگان بسیاری از کشورها از سالن، مشابه آنچه سال گذشته رخ داد.

ممدانی در ژوئیه گذشته تاکید کرده بود که اختیار قانونی برای اجرای حکم بازداشت نتانیاهو را که دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرده، ندارد.

ممدانی توضیح داده بود که دولت فدرال آمریکا این اختیار را در دست دارد و از واشنگتن خواسته بود به دیوان کیفری بین‌المللی بپیوندد و این حکم را اجرا کند. او همچنین تاکید کرده بود نتانیاهو و دیگر متهمان به ارتکاب جنایات جنگی جایی در شهر نیویورک ندارند.

منبع: الجزیره