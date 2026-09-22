باشگاه خبرنگاران جوان - هرگونه تغییر در مجوزها یا شرایط انجام پرواز به این مقاصد در صورت اتخاذ تصمیم از سوی مراجع هوانوردی ذیصلاح از طریق ابلاغ رسمی به شرکت اعلام خواهد شد.
بر اساس وضعیت موجود و تا زمان دریافت هرگونه ابلاغ رسمی برنامه پروازی «هما» در این مسیرها مطابق روال جاری پیگیری میشود.
مسافران برای اطلاع از آخرین وضعیت پرواز خود میتوانند به درگاهها و کانالهای رسمی اطلاعرسانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.
«هما» تأکید کرد هرگونه تغییر در برنامه پروازی پس از دریافت ابلاغیه رسمی، از طریق مجاری رسمی اطلاعرسانی شرکت به اطلاع مسافران خواهد رسید.
منبع: روابط عمومی «هما»