هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» اعلام کرد تاکنون هیچ ابلاغیه یا دستورالعمل رسمی از سوی سازمان‌های هواپیمایی کشوری ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق مبنی بر توقف یا تعلیق پرواز‌های این شرکت به استانبول، باکو و نجف به «هما» واصل نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هرگونه تغییر در مجوز‌ها یا شرایط انجام پرواز به این مقاصد در صورت اتخاذ تصمیم از سوی مراجع هوانوردی ذی‌صلاح از طریق ابلاغ رسمی به شرکت اعلام خواهد شد.

بر اساس وضعیت موجود و تا زمان دریافت هرگونه ابلاغ رسمی برنامه پروازی «هما» در این مسیر‌ها مطابق روال جاری پیگیری می‌شود.

مسافران برای اطلاع از آخرین وضعیت پرواز خود می‌توانند به درگاه‌ها و کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.

 «هما» تأکید کرد هرگونه تغییر در برنامه پروازی پس از دریافت ابلاغیه رسمی، از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی شرکت به اطلاع مسافران خواهد رسید.

منبع: روابط عمومی «هما»

برچسب ها: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان هواپیمایی کشوری
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