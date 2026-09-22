باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «لی جهمیونگ»، رئیسجمهور کره جنوبی، خواستار کاهش تحریمها علیه کره شمالی با هدف «متوقف کردن» توسعه بیشتر برنامه هستهای این کشور شد.
لی در گفتوگو با روزنامه «نیویورکتایمز» گفت: «من معتقدم میان تحریمها ــ که به هر حال چندان مؤثر نیستند ــ و توقف توسعه سلاحهای هستهای بیشتر و فناوری موشکهای بالستیک قارهپیما، ظرفیت قابلتوجهی برای یک معامله متقابل وجود دارد.»
این مصاحبه که بامداد سهشنبه منتشر شد، پیش از سخنرانی برنامهریزیشده رئیسجمهور کره جنوبی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شده است.
لی گفت هرچند چنین توافقی ممکن است برای برخی ناخوشایند به نظر برسد، اما جهان در شرایط کنونی «جایگزین واقعبینانهای» ندارد. او هشدار داد: «تلاش برای خلع سلاح هستهای در شرایط کنونی تضمین میکند که هیچ دستاوردی حاصل نخواهد شد.»
رئیسجمهور کره جنوبی همچنین گفت معتقد است دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، «تنها رهبری است که میتواند» کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، را «به میز مذاکره بازگرداند.»
این مصاحبه روز جمعه هفته گذشته انجام شد؛ پس از آنکه ترامپ ماه گذشته یک رزمایش مشترک سالانه آمریکا و کره جنوبی را پیش از موعد متوقف کرد؛ اقدامی که هدف آن ترغیب کیم جونگ اون به ازسرگیری گفتوگوها عنوان شد.
ترامپ اعلام کرده است که بر اساس پیمان دفاعی متقابل با کره جنوبی، حدود ۳۹ هزار نیروی آمریکایی در شبهجزیره کره مستقر هستند.
همچنین وزیران خارجه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی روز دوشنبه در نیویورک دیدار کردند و بر خلع سلاح هستهای کره شمالی تأکید کردند. آنها اعلام کردند «مسیر گفتوگو همچنان باز است» و از پیونگیانگ خواستند «گفتوگوها را از سر بگیرد.»
کره شمالی از زمان نخستین آزمایش هستهای خود در سال ۲۰۰۶، به دلیل برنامه هستهایاش یکی از تحریمشدهترین کشورهای جهان بوده است.
پیونگیانگ در سالهای اخیر بر «جایگاه هستهای» خود تأکید بیشتری کرده و میگوید این جایگاه «برگشتناپذیر» است.
لی در گفتگو با این روزنامه آمریکایی ادعا کرد: «برآوردهای ما نشان میدهد کره شمالی اکنون قادر است یا ممکن است در حال تولید سالانه ۱۰ تا ۲۰ سلاح هستهای بیشتر باشد.»
وی ادعا کرد: «هنگامی که این کشور احساس کند به اندازه کافی سلاح هستهای و موشک برای تضمین بقای خود انباشته است، وسوسه خواهد شد برای کسب درآمد آنها را صادر کند. این واقعاً لحظهای بسیار خطرناک خواهد بود.»
منبع: آناتولی