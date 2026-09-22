در جریان معاملات امروز ۳۱ شهریور شاخص کل بورس با ریزش ۱۱۳ هزار و ۹۵ واحد در سطح ۷ میلیون و ۱۶۷ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۳۱ شهریور شاخص کل بورس با ریزش ۱۱۳ هزار و ۹۵ واحد در سطح ۷ میلیون و ۱۶۷ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، فملی، فولاد و داروند سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۱۴ هزار و ۶۲۹ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۹۲۲ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۴ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین فلزات اساسی، بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فیروزا، فملی و نوری بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت، خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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