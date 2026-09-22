محمد گلریز هنر متعهد را عامل حرکت یک ملت دانست و با هشدار درباره جنگ فرهنگی، از مسئولان خواست به تولید آثار فاخر توجه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام‌ قبادی - محمد گلریز، خواننده پیشکسوت موسیقی انقلابی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز برنامه‌ای را با بسیج هنرمندان تشکیل دادیم که در رابطه با امام و هنر و هنرمندان بود و برنامه بسیار خوبی بود. باید این‌گونه برنامه‌ها بیشتر اجرا شود، چون جوانان ما که انقلاب را ندیده‌اند، با تفکرات هنری امام آشنا شوند و بدانند حضرت امام چقدر به هنر و هنرمندان اهمیت می‌دادند.

وی افزود: توفیق داشتیم چند بار خدمت حضرت امام برسیم و ایشان ما را در رابطه با موسیقی حماسی و انقلابی مورد محبت خود قرار دادند.

گلریز درباره تعریف هنر تصریح کرد: به نظر من هنر موهبتی است که خداوند به بشریت عنایت کرده و ما می‌توانیم به وسیله آن بسیاری از مفاهیم را راحت‌تر به مخاطب منتقل کنیم. یک کار هنری، یک شعر یا یک موسیقی حماسی انقلابی می‌تواند از صد‌ها سخنرانی اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

این خواننده پیشکسوت با اشاره به سال ۶۷ و تقدیر از هنرمندان دوران دفاع مقدس گفت: در آن سال به عنوان خواننده برتر معرفی شدیم و دست‌خط حضرت امام را از دست مقام معظم رهبری در تالار وحدت دریافت کردیم. آن پیام سراسر درباره هنر و هنرمند بود و بر هنر متعهد تأکید داشت.

وی ادامه داد: هنر متعهد هنری است که می‌تواند یک ملت را حرکت دهد. گاهی یک آهنگ مانند «ایران» یا «خجسته باد پیروزی» یک ملت را به حرکت درمی‌آورد. حضرت امام بر هنر فاخر، هنر انقلابی و آیینی تأکید داشتند و جمله کلیدی ایشان این بود که هنر آن چیزی نیست که از دهان هنرمند متعهد خارج شود و در مجلسی اجرا شود که آن محفل، محفل خوبی نباشد.

گلریز درباره اجرای سرود شهید مطهری در محضر امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۹ گفت: در آن زمان کسی موسیقی فاخر را تأیید نمی‌کرد، اما امام با وجود اجرای موسیقی با ارکستر و نوازندگان، از آن بسیار تعریف کردند. یکی از نزدیکان امام نقل می‌کرد که ایشان همیشه رادیو گوش می‌دادند و وقتی سرود «خجسته باد پیروزی» از رادیو پخش می‌شد، امام آن را تأیید می‌کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت کنونی شعر و موسیقی اظهار داشت: واقعاً متأسفم که شعر‌هایی می‌شنوم که لایق ایران و اساتید شعر ما نیست. ما سرمایه چند هزار ساله در شعر، ادبیات و موسیقی داریم، اما شعر‌های پیش‌پاافتاده به خورد جوانان داده می‌شود.

گلریز در پایان با درخواست از مسئولان فرهنگی گفت: از مسئولان فرهنگی تقاضا می‌کنم به فرهنگ اصیل و موسیقی ایرانی بیشتر بپردازند. ما الان در جنگ فرهنگی و رسانه‌ای هستیم؛ همان‌طور که در جنگ فیزیکی یک وجب خاک به دشمن ندادیم، اکنون نیز باید در جنگ فرهنگی مقابله کنیم و کار‌های خوب، ایرانی و حماسی تولید کنیم. هنرمندان ما توان دارند و اگر مسئولان حمایت کنند، می‌توانند آثار فاخر تولید کنند.