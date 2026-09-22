باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هشتادوهشتمین مرحله از پویش جهش عمرانی شیراز با حضور معاون وزیر کشور، با هدف تثبیت جایگاه این کلانشهر در مسیر توسعه پایدار و ارتقای ضریب ایمنی پهنههای شهری برگزار شد. در این گام اجرایی، با افتتاح پروژههای کلان زیستمحیطی و رونمایی از دستاوردهای نوین امدادی، زیرساختهای پدافند غیرعامل تقویت شد تا الگوی مدیریتِ مبتنی بر مشارکت و بهرهوری، عینیت بیشتری در فرآیندهای خدمترسانی بیابد.
این مراسم که با محوریت ارتقای ایمنی و نوسازی زیرساختها همراه بود، شاهد افتتاح ایستگاه جدید آتشنشانی، بهرهبرداری از پروژههای گردشگری و زیباسازی و همچنین رونمایی از پیشرفتهترین تجهیزات امدادی و خدمات شهری بود.
در این مراسم که گامی بلند در راستای هوشمندسازی و تجهیز ناوگان امدادی شیراز محسوب میشود، علاوه بر افتتاح پروژههای زیربنایی، بستهای از خدمات متنوع شهری شامل طرحهای زیباسازی و گردشگری به بهرهبرداری رسید؛ بنابراین گزارش، حضور معاون وزیر کشور در این آیین، نشاندهنده جایگاه ویژه کلانشهر شیراز در پیشبرد اهداف عمرانی کشور است.
همچنین نوسازی تجهیزات اطفایی و امدادی در این مرحله، ضریب ایمنی شهروندان را در مواجهه با حوادث احتمالی به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.
مسعود نصرتی، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در این مراسم با تأکید بر لزوم تغییر پارادایم مدیریتی در توسعه شهری و روستایی، خواستار جایگزینی حمایتهای دولتی و تسهیلگری به جای دخالت مستقیم در پروژهها شد.
او، سرمایهگذاری بخش خصوصی را برای ساخت، پشتیبانی و نگهداری زیرساختهای شهری ضرورتی اجتنابناپذیر دانست.
نصرتی در این مراسم که همزمان با افتتاح مجموعهای از طرحهای زیربنایی، زیباسازی، گردشگری و تجهیزات امداد و اطفای حریق در شیراز برگزار شد، تداوم خدمترسانی لحظهای به شهروندان در کنار ایجاد زیرساختها را در شرایط ویژه کنونی کشور، اقدامی ارزشمند ارزیابی کرد.
او با مرور آمار افتتاحات ملی اعلام کرد که در دهه فجر ۱۱۴ همت و حدود ۶ ماه بعد در هفته دولت، ۱۳۰ تا ۱۳۱ همت پروژه شهری و روستایی با حضور رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید.
معاون وزیر کشور، مجموع این دستاوردها را حدود ۲۵۰ همت دانست که بخش بزرگی از آنها تکمیل پروژههای نیمهتمام بود.
نصرتی، شیراز را به عنوان یکی از سه کلانشهر پیشرو معرفی کرد که با اتکا به اتحاد و توسعه متوازن، حجم چشمگیری از پروژهها را به بهرهبرداری رسانده است.
او همچنین از رویکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در استفاده از منابع مناطق برخوردار برای توسعه زیرساختهای مناطق کمبرخوردار جهت تامین یکسان حقوق شهروندی تقدیر کرد.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با انتقاد از غفلت چنددههای در زمینه جذب سرمایه و تمایل به دخالت مستقیم، بر ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه در حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد.
نصرتی خاطرنشان کرد: سرمایهگذار تنها در صورت اطمینان از امنیت سرمایهگذاری و تضمین بازگشت سرمایه وارد میدان میشود.
او، سرعت در تصمیمگیری را پیششرط این حمایت دانست و خواستار تسریع در عملکرد نهادهایی نظیر کمیسیونهای ماده ۵، کارگروههای زیربنایی، شورای برنامهریزی و توسعه استان، کمیسیونهای شوراهای شهر و روستا و سایر دستگاههای پاسخگوی استعلامات شد.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به ضرورت حرکت به سمت شهرهای هوشمند برای کاهش هزینههای جاری، به راهاندازی سامانههای ملی انرژی و الزام به پنجره واحد اشاره کرد تا فرآیندهای زمانبر حذف شوند.
او تأکید کرد: انتقال تجربیات موفق بینالمللی به مدیریت شهری و روستایی باید به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شود تا کیفیت مدیریت کشور ارتقا یابد.
نصرتی در بخش دیگری از سخنانش خود با هشدار درباره ناترازی شدید انرژی در حوزه آب، برق و گاز، وضعیت سال ۱۴۰۵ را در این زمینه جدی توصیف کرد.
او تأکید کرد: برای حفظ توازن در بخشهای صنعت، کشاورزی، تجارت و بخش خانگی، باید با هوشیاری و اتحاد عمل کرد و موضوع ساختمان سبز را به یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری تبدیل کرد.
ضرورت تحول در الگوی مصرف انرژی و ارتقای مدیریت شهری
معاون عمرانی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه مقابله با هدررفت گسترده انرژی نیازمند تغییر بنیادین در الگوی مصرف و زیرساختهاست، خواستار تبدیل طرح ساختمان سبز به اولویت اصلی در دستور کارهای تمام معاونان عمرانی استانداریهای کشور شد.
او تصریح کرد: این رویکرد تنها محدود به بخش مسکونی نیست، بلکه باید تمامی واحدهای صنعتی، نیروگاهی، اداری و تجاری را در بر بگیرد.
نصرتی همچنین با اشاره به چالش مصرف بالای انرژی در کشور، اظهار داشت: بخش بزرگی از منابع انرژی به صورت مازاد و ناکارآمد مصرف میشود و همین مسئله باعث شده تا ایران با وجود برخورداری از منابع غنی، ناچار به واردات برق و سوختهایی نظیر بنزین و گازوئیل باشد.
او در این راستا، بازنگری در الگوی مصرف و تغییر ساختار ساختمانها را تنها راه اصلاح این وضعیت دانست.
معاون عمرانی وزیر کشور با نقد راندمان پایین برخی نیروگاههای دولتی و هدررفت قابل توجه انرژی در صنایع کلیدی همچون سیمان، پتروشیمی و فولاد و همچنین در اماکن مسکونی، اداری و تجاری، تأکید کرد: مسیر کاهش مصرف و ارتقای بهرهوری باید توسط تمام مجموعههای دولتی، صنعتی و خصوصی دنبال شود.
او همچنین خاطرنشان کرد: ضوابط مربوط به ساختمانهای سبز باید با نگاهی جامع به مصرف انرژی، استحکام سازه، شرایط اضطراری و پدافند غیرعامل تدوین شده و از مرحله آییننامههای روی کاغذ به مرحله اجرا در میدان برسد.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در بخش دیگری از سخنان خود به میزبانی کلانشهر شیراز از نشستهای تخصصی مدیران شهری اشاره کرد.
او اعلام کرد: مدیران عامل سازمانهای همیاری شهرداریهای چهار استان مرزی (که در زمینه واردات فعال هستند) به همراه مدیران عامل سازمانهای میادین میوه و ترهبار ۴۶ شهر کشور در شیراز گرد هم آمدهاند.
نصرتی تصریح کرد: در این نشست با حضور شهردار شیراز و معاون عمرانی استانداری فارس، راهکارهایی برای عرضه کالاهای اساسی با کیفیت برتر و قیمت مناسبتر برای شهروندان مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
او همچنین از برگزاری جلسه هماندیشی مدیران آتشنشانی سراسر کشور در شیراز خبر داد و دلیل این گردهمایی را نزدیکی به هفتم مهرماه، به مناسبت روز آتشنشانی و ایمنی و بزرگداشت شهدای این سازمان عنوان کرد.
معاون عمرانی وزیر کشور همچنین با قدردانی از دستاوردهای مدیریت شهری در استان فارس و شهر شیراز، ابراز امیدواری کرد: با بهروزرسانی خدمات شهری و بهرهگیری از تجربیات پیشرفته بینالمللی، شهرها و روستاهایی سبزتر و زیستپذیرتر ایجاد شود تا انرژی به عنوان یک سرمایه ملی و گرانبها برای نسلهای آینده حفظ شود.
محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، نیز در این مراسم با تأکید بر تداوم خدمترسانی در تمام شرایط، از تقویت زیرساختهای ایمنی، توسعه محلههای فرسوده و پیشرفت چشمگیر در ساماندهی مشاغل شهری خبر داد.
او با اشاره به لزوم توازن میان پروژههای بزرگ و نیازهای روزمره مردم، تأکید کرد: مدیریت شهری باید در کنار توسعه کلان، بر ارتقای کیفیت زندگی در محلهها متمرکز شود.
شهردار شیراز با اشاره به بهرهبرداری از تجهیزات پیشرفته از جمله نردبان ۵۶ متری آتشنشانی و افتتاح ایستگاههای جدید، به اهمیت نیروی انسانی در مدیریت بحران گریزی زد و اعلام کرد: ۳۲۸ نیروی جدید پس از گذراندن مراحل سختگیرانه گزینش، معاینات پزشکی و آزمونهای جسمانی به سازمان آتشنشانی پیوستند تا توان عملیاتی این مجموعه در مواجهه با حوادث شهری افزایش یابد.
او با اشاره به پروژه بازآفرینی محله احمدآباد در منطقه ۷، تصریح کرد: این منطقه طی ۱۰۰ روز با رفع مشکلات زیرساختی، آسفالت معابر خاکی و ساماندهی سیستم دفع آبهای سطحی، چهرهای جدید یافته است.
اسدی ادامه داد: رضایت واقعی شهروندان در گرو توجه به همین پروژههای محلهمحور است.
او در زمینه نظمبخشی به فعالیتهای اقتصادی هم شهردار شیراز از پیشرفت در ایجاد سایتهای تخصصی خبر داد و اعلام کرد: سایت ۲۸ هکتاری ساماندهی مشاغل در مراحل نهایی تکمیل است و پروژه بزرگ ۳۰۳ هکتاری برای استقرار ۱۰ نوع فعالیت شغلی در حال اجراست. همچنین سایت ۱۱۳ هکتاری برای ماشینآلات سنگین در حال نهایی شدن است تا فعالیتهای مزاحم از فضای شهری خارج شده و در محیطی مناسب مستقر شوند.
شهردار شیراز در بخش پایانی، با اشاره به برگزاری نمایشگاه مدیریت شهری و حضور مدیران کشوری در این رویداد، آن را فرصتی برای تبادل تجربیات دانست.
او همچنین به اجرای طرحهای مردمی همچون از فجر تا فطر برای حمایت از کسبوکارها و طرح از مزرعه تا سفره با همکاری تعاونیهای روستایی اشاره و تأکید کرد: هدف نهایی، خلق شهری آرام و شاد از طریق تقویت زنجیره تولید و مصرف است.
اسدی همچنین با تأکید بر این موضوع که مدیریت شهری تنها به اجرای پروژههای بزرگ عمرانی محدود نمیشود، اظهار کرد: اگر قرار است شهری آرام، شاد و مناسب برای زندگی مردم داشته باشیم، خدمات شهری اهمیت بسیار زیادی دارد.
او افزود: گاهی پروژههای بزرگ عمرانی بیشتر دیده میشوند، اما آنچه مردم هر روز با آن مواجه هستند، نظافت، ایمنی، حملونقل، ساماندهی مشاغل، فضای سبز و سایر خدمات شهری است و این بخشها باید همزمان با پروژههای عمرانی مورد توجه قرار گیرند.
شهردار شیراز همچنین با اشاره به نیازهای مدیریت شهری در حوزه تجهیزات، گفت: شهرداری برای اجرای مأموریتهای خود در حوزههای مختلف به ماشینآلات عمرانی و خدمات شهری، تجهیزات آتشنشانی، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی، قیر و سایر امکانات نیاز دارد.
شهرداری شیراز به قطب تولید خدمات و فناوریهای شهری تبدیل شده است
محمود رضاییکوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه پیشرو شیراز در عرصه توسعه شهری، اعلام کرد: این شهرداری توانسته است با تکیه بر ظرفیتهای علمی و تخصصی، نقش خود را از یک خریدار خدمات به یک تولیدکننده فناوری و خدمات شهری تغییر دهد.
او بیان کرد: حدود ۳۰ درصد از اعتبارات پروژههای عمرانی افتتاحشده در هفته دولت در سطح کشور، مربوط به استان فارس و در رأس آنها شهرداری شیراز بوده است.
رضاییکوچی با اشاره به اهمیت بهکارگیری فناوریهای نوین در مدیریت بحران، تجهیزات جدید آتشنشانی شیراز (بهویژه پهپادهای اطفای حریق) را گامی ضروری دانست.
معاون استاندار فارس با یادآوری حوادث تلخی نظیر متروپل و پلاسکو، تأکید کرد: استفاده از پهپادها در دیدهبانی و عملیات اطفای حریق، ضریب موفقیت در مدیریت حوادث را بهشدت افزایش میدهد.
او همچنین بر لزوم تعامل میان شهرداری و مراکز علمی مانند پارک علم و فناوری برای دستیابی به راهکارهای فناورانه در نیازهای شهری تأکید کرد.
معاون عمرانی استانداری فارس در ادامه به گسترش مأموریتهای شهرداری شیراز اشاره کرد و افزود: این مجموعه اکنون فراتر از محدوده شهری در پروژههای استراتژیک استان نقشآفرینی میکند.
او به مشارکت فعال شهرداری شیراز در اجرای آزادراه شیراز-بوشهر، کمربندی شمال شرق و طرحهای مولدسازی به عنوان نمونههایی از این تعاملات اشاره کرد که مسیر توسعه استان فارس را تسریع میبخشد.
رضاییکوچی در بخش دیگری از سخنان خود، به برگزاری همزمان دو نمایشگاه اقتصاد گردشگری و خدمات شهری در شیراز اشاره کرد و این رویداد را فرصتی طلایی برای تبادل تجربه میان شهرداریهای سراسر کشور دانست.
او همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت بودجههای دولتی، استان فارس به سمت مدلهای مشارکتی و مولدسازی حرکت کرده است و شهرداری شیراز در این مسیر به عنوان یک کارگزار توانمند عمل میکند.
محمود صفایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز، نیز با اعلام تحقق ۱۰۳ درصدی بودجه سال ۱۴۰۴، تأکید کرد: مدیریت شهری شیراز توانسته است با برنامهریزی دقیق، حتی در مواجهه با بحرانهای پیشبینینشده و شرایط دشوار سال گذشته، روند توسعه پروژهها و تعهدات مالی خود را حفظ کند.
او میزان بودجه نهایی سال گذشته را حدود ۴۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و با اشاره به سوابق بودجهای سالهای اخیر، تصریح کرد: تحقق ۱۰۵ و ۱۰۶ درصدی بودجه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، در کنار رقم ۱۰۳ درصدی سال جاری، نشاندهنده یک راهبردی منسجم در مدیریت منابع است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز گفت: با وجود چالشهای شدیدی نظیر حوادث دی و اسفندماه و جنگ ۱۲ روزه که میتوانست برنامههای مالی شهر را با اختلال مواجه کند، مدیریت شهری موفق شد با بهینهسازی منابع، هم پروژهها را پیش ببرد و هم پرداخت بهموقع حقوق کارکنان را تا بیستوهشتم هر ماه تضمین کند.
او با اشاره به اهمیت توسعه عدالت در توزیع خدمات، بر اولویتبخشی به مناطق شرقی شهر بهویژه منطقه ۷ تأکید کرد.
صفایی همچنین با اعلام افتتاح سومین مرحله از پروژههای عمرانی در این منطقه، خاطرنشان کرد: به دلیل وضعیت اقتصادی خاص این محدوده، اجرای طرحهای خدماتی در اولویت قرار دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه همچنین از توسعه شبکه ایمنی شهر خبر داد و افزود: علاوه بر ایستگاه آتشنشانی جدید، احداث یک مرکز امدادی بزرگ دیگر در منطقه ۷ در حال انجام است و پس از جذب ۳۰۰ نیروی جدید، در حال پیگیری جذب ۲۰۷ نیروی متخصص دیگر (بانوان و آقایان) هستیم.
صفایی در بخش پایانی سخنانش بر ضرورت انتقال بخشی از اختیارات دولت به مدیریتهای محلی تأکید کرد.
او معتقد است با توجه به اثبات توانمندی شهرداریهای کلانشهرها، واگذاری برخی مسئولیتها به مدیریت شهری در مراکز استانها، علاوه بر کاهش بار دولت، موجب تسریع در خدمترسانی و افزایش کارایی در پاسخگویی به نیازهای مردم خواهد شد.
رونمایی از بزرگترین پارک تابستانی و توسعه شبکه ایمنی
روحالله خوشبخت، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، هم در حاشیه هفتمین نمایشگاه ملی مدیریت شهری، از مجموعهای از پروژههای کلان در حوزههای فضای سبز، ایمنی و ساماندهی مشاغل خبر داد.
او با تأکید بر میزبانی شیراز از بیش از ۳۰۰ شهردار سراسر کشور، این رویداد را فرصتی برای تبادل تجربیات مدیریتی و معرفی توانمندیهای شهری این کلانشهر دانست.
خوشبخت خاطرنشان کرد: در بخش توسعه محیط زیست، فاز نخست یکی از گستردهترین پارکهای تابستانی کشور با مساحتی بالغ بر ۴۰۴۴ هکتار در جنوب شیراز به بهرهبرداری رسید.
او با اشاره به اختصاص ۱۳ هزار هکتار از اراضی پیرامونی و ارتفاعات به شهرداری، هدف از این اقدام را ارتقای سرانه فضای سبز و ایجاد مقاصد گردشگری جدید دانست؛ در همین راستا، «منظرگاه ۳۶۰ درجه» در نقاط شاخص ارتفاعات برای استفاده شهروندان آماده شده است. همچنین در حوزه هنر شهری، یکی از عظیمترین المانهای صنایعدستی کشور با محوریت معماری ایرانی-اسلامی و ۱۶۲ عنصر هنری در میدان امام حسین (ع) اجرا شد تا این میدان را به مرکزی آیینی برای تجمعات ملی و مذهبی تبدیل کند.
معاون شهردار شیراز از تدوین نخستین طرح جامع ایمنی و اطفای حریق خبر داد و اعلام کرد: با افتتاح ایستگاههای جدید، تعداد مراکز آتشنشانی شیراز از ۲۱ به ۲۷ ایستگاه افزایش یافته که این امر مستقیماً منجر به کاهش زمان واکنش نیروها در حوادث میشود.
به گفته خوشبخت، علاوه بر توسعه زیرساختی، بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار صرف خرید تجهیزات تخصصی، نردبانهای پیشرفته و سیستمهای نظارتی مدرن شده است.
معاون شهردار شیراز به رونمایی از سامانه هوشمند «سامان بازار» به عنوان ابزاری نوین برای نظمبخشی به فعالیت دستفروشان، بارفروشان و اغذیهفروشان اشاره کرد و همچنین با اشاره به برگزاری نشستهای تخصصی مدیران پسماند، آتشنشانی و ساماندهی مشاغل در حاشیه نمایشگاه مدیریت شهری، بر اهمیت همکاریهای بینشهری برای بهبود خدمات شهری تأکید کرد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز در ادامه سخنانش مدیریت پسماند را از دیگر محورهای مهم اقدامات شهرداری عنوان کرد و گفت: سایت مدیریت پسماند شیراز یکی از سایتهای مجهز و مهندسیشده در این حوزه است و طی سالهای گذشته اقدامات مؤثری در آن انجام شده است.
خوشبخت افزود: نوسازی ماشینآلات و تجهیزات مدیریت پسماند نیز در دستور کار قرار گرفته و بخشی از این تجهیزات در حاشیه نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است.
او با اشاره به ضرورت آمادگی شهر برای فصل بارندگی اظهار کرد: با توجه به پیشبینیهای وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان هواشناسی درباره شرایط جوی کشور، شهرداری شیراز اقدامات گستردهای را برای کاهش خطرات ناشی از بارندگی در دستور کار قرار داده است.
خوشبخت با استناد به ماده ۵۵ قانون شهرداریها گفت: با توجه به مسئولیت شهرداری در زمینه حفظ شهر از خطرات، اقداماتی در حوزه آبخیزداری و کنترل روانآبها در ارتفاعات مشرف به شیراز، با وجود اینکه بخشی از این وظایف در حیطه مسئولیت منابع طبیعی است، در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز در پایان تأکید کرد: با دستور شهردار شیراز و هماهنگی با ستاد مدیریت بحران استان، آمادگی کامل برای مواجهه با فصل بارندگی در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
شیراز، پیشگام در ایمنی هوشمند
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز نیز در این مراسم از تجهیز این کلانشهر به پیشرفتهترین تکنولوژیهای امدادی خبر داد.
هادی عیدیپور با اعلام رونمایی از پهپاد بومی اطفای حریق و دوربینهای ثبت وقایع انفرادی، تأکید کرد: شیراز اکنون دومین شهر مجهز به پهپاد اطفای حریق و اولین شهر کشور در بهرهبرداری از دوربینهای عملیاتی برخط برای آتشنشانان است که گامی بلند در راستای ارتقای تابآوری و ایمنی شهروندان محسوب میشود.
او با اشاره به ضرورت دسترسی به ارتفاع در حوادث کلانشهرها، اظهار داشت: این پهپاد که محصول شرکتهای دانشبنیان داخلی است، مکملی برای نردبانهای ۵۶ متری در ساختمانهای بلندمرتبه خواهد بود.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در خصوص ویژگیهای فنی این پهپاد افزود: این پرنده توانایی پاشش ۳۰ هزار لیتر آب با برد ۱۵ تا ۲۰ متر را دارد. منبع تغذیه آن از طریق کابلهای سبک و پیشرفته به صورت پایدار از سطح زمین تأمین میشود که امکان پرواز مستمر تا ۳ ساعت را فراهم کرده و اطلاعات حریق را به صورت زنده به فرمانده میدان مخابره میکند.
عیدیپور در ادامه به تجهیز آتشنشانان به دوربینهای ثبت وقایع برای نخستین بار در ایران اشاره کرد و گفت: این دوربینها با قابلیت نصب سیمکارت، علاوه بر انتقال تصاویر زنده به مرکز ۱۲۵، امکان جانمایی دقیق آتشنشانان در محیط حادثه را فراهم میکنند که این امر موجب افزایش ضریب ایمنی نیروها و توسعه فرماندهی حادثه میشود.
این مراسم همچنین با افتتاح ایستگاه جدید شماره ۷ آتشنشانی همراه بود که عیدیپور در این باره هم خاطرنشان کرد: ایستگاه قدیمی که متعلق به دهه ۶۰ بود، تخریب و ساختمان جدید با استانداردهای روز دنیا و با هدف افزایش تابآوری در فاصلهای نزدیک به محل قبلی احداث و به بهرهبرداری رسید تا پوشش ایمنی منطقه به سطح مطلوب برسد.
بنابراین گزارش، تداوم اجرای پروژههای کلان زیرساختی در کنار تمرکز بر هوشمندسازی ناوگان امدادی و انضباطبخشی به اقتصاد شهری، مدیریت شهری شیراز را در مسیر دستیابی به استانداردهای نوین زیستپذیری قرار داده است. تحقق فراتر از پیشبینی بودجههای مصوب در کنار توسعه متوازن خدمات در مناطق کمتربرخوردار، افزون بر ارتقای ضریب امنیت و تابآوری شهری، زمینه همافزایی ظرفیتهای داخلی را برای دستیابی به جایگاه الگوی کشوری در مدیریت فناوریمحور مهیا ساخته است.