باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی، معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش و سخنگوی این وزارتخانه، آخرین وضعیت آغاز سال تحصیلی و آمادهسازی مدارس را تشریح کرد.
وی با تبریک آغاز سال تحصیلی، گفت: دانشآموزان پایه اول ابتدایی و پایه هفتم از روز گذشته فعالیت آموزشی خود را آغاز کردهاند و سایر پایههای تحصیلی نیز از اول مهر در مدارس حاضر میشوند.
فرهادی همچنین از آغاز فعالیت مراکز پیشدبستانی از ۱۲ مهر خبر داد و اظهار کرد: برنامهریزی لازم برای آغاز فعالیت این مراکز انجام شده است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که سخنگوی وزارت آموزشوپرورش به آن اشاره کرد، کاهش تعداد دانشآموزان ورودی پایه اول ابتدایی است و افزود: تعداد دانشآموزان پایه اول نسبت به سال گذشته کمی کمتر از ۱۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. موضوعی که نشاندهنده تداوم روند کاهش جمعیت دانشآموزی و ضرورت توجه جدی سیاستگذاران حوزه جمعیت است. تقریباً تمام دانشآموزان پایه اول ابتدایی ثبتنام شدهاند و آموزشوپرورش در این زمینه با مشکل جدی مواجه نیست.
وی با اشاره به اینکه فرآیند ثبتنام عمده دانشآموزان انجام شده است، گفت: در هفتههای نخست مهر نیز به دلیل مهاجرت، جابهجایی محل سکونت و تغییر محل زندگی برخی خانوادهها، ثبتنام تعدادی از دانشآموزان تکمیل میشود.
فرهادی از خانوادههایی که هنوز ثبتنام فرزندان خود را انجام ندادهاند خواست در همین هفته نخست مهر برای تکمیل فرآیند ثبتنام اقدام کنند.
وی تأکید کرد: ظرفیت لازم برای ثبتنام دانشآموزان در مدارس دولتی وجود دارد و آموزشوپرورش برای ثبتنام دانشآموزان با مشکل ظرفیت مواجه نیست.
کتابهای درسی دانشآموزان به موقع توزیع شده است
فرهادی درباره وضعیت کتابهای درسی نیز گفت کتابهای دانشآموزانی که در موعد مقرر ثبت سفارش کردهاند، در سراسر کشور توزیع شده و به دست دانشآموزان رسیده است.
وی افزود: در پایههای هفتم و دهم، به دلیل فرآیند تعیین رشته و تغییر رشته، ممکن است برخی خانوادهها دیرتر برای ثبت سفارش کتاب اقدام کنند.
سخنگوی وزارت آموزشوپرورش تأکید کرد: خانوادههایی که بهموقع سفارش کتاب را ثبت کرده باشند، با مشکلی در دریافت کتاب مواجه نخواهند شد.
فرهادی همچنین از باز بودن فرآیند ثبت سفارش برای افرادی که هنوز موفق به ثبت سفارش نشدهاند خبر داد و گفت: خانوادههایی که با مشکل مواجه هستند میتوانند برای پیگیری به مدرسه مراجعه کنند.
به گفته وی، فایل PDF تمام کتابهای درسی نیز در سامانه سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی قرار دارد و دانشآموزانی که هنوز نسخه چاپی کتاب خود را دریافت نکردهاند میتوانند موقتاً از نسخه الکترونیکی استفاده کنند.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش در ادامه درباره تأمین نیروی انسانی مدارس گفت: امسال به دلیل شرایط جنگی، امکان برگزاری آزمون استخدامی آموزشوپرورش براساس ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان فراهم نشد.
فرهادی با اشاره به وجود حدود ۲۴ هزار ردیف استخدامی دارای مجوز گفت: به دلیل شرایط موجود، آزمون مربوطه برگزار نشد و وزارت آموزشوپرورش برای تأمین نیروی مورد نیاز مدارس از ظرفیتهای موجود استفاده کرد.
استفاده از معلمان شاغل، بازنشستگان و ۲۱ هزار معلم حقالتدریس
وی ادامه داد: آموزشوپرورش برای جبران کمبود نیروی انسانی از ظرفیت اضافهتدریس معلمان شاغل، معلمان بازنشسته و حدود ۲۱ هزار معلم حقالتدریس آزاد استفاده کرده است.
فرهادی با بیان اینکه ساماندهی نیروی انسانی پیش از آغاز سال تحصیلی انجام شده است، گفت: حدود دو هفته پیش از آغاز سال تحصیلی، بیش از **۹۵ درصد کلاسبندیها انجام شده و بخش عمده نیروی انسانی مورد نیاز مدارس نیز تأمین شده بود. در حال حاضر کلاسی بدون معلم وجود ندارد.
سخنگوی وزارت آموزشوپرورش با اشاره به گستردگی این وزارتخانه گفت: ساماندهی نیروی انسانی را نمیتوان به روزهای پایانی شهریور موکول کرد. پروژه مهر از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده و جلسات منظم اتاق وضعیت نیروی انسانی برای بررسی نیاز مدارس برگزار شده است. برنامهریزی نیروی انسانی آموزشوپرورش باید در طول سال تحصیلی انجام شود تا در زمان آغاز مدارس، کمبود نیرو به حداقل برسد.
فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود درباره هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانشآموزان گفت: براساس اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید تا پایان این برنامه، ۵۰ درصد دانشآموزان دوره متوسطه دوم در شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش تحصیل کنند. در حال حاضر این سهم در کشور به حدود ۴۰ درصد رسیده و در برخی استانها از ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. در میان رشتههای نظری نیز حدود ۴۰ درصد دانشآموزان در رشته علوم تجربی، حدود ۲۲ درصد در رشته ریاضی و حدود ۳۷ درصد در رشته علوم انسانی تحصیل میکنند.
توصیه فرهادی به خانوادهها درباره انتخاب رشته
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش از خانوادهها خواست در انتخاب رشته، علایق، استعدادها و توانمندیهای فرزندانشان را در نظر بگیرند. خانوادهها نباید دانشآموزان را به انتخاب رشتهای خاص مجبور کنند و بهویژه در انتخاب رشتههای فنیوحرفهای و کاردانش، باید زمینه انتخاب متناسب با استعداد و توانایی دانشآموز فراهم شود. انتخاب این رشته لزوماً به معنای ورود به رشته پزشکی نیست.
سخنگوی وزارت آموزشوپرورش از تلاش معلمان و کارکنان این وزارتخانه در سراسر کشور قدردانی کرد و از خانوادههایی که هنوز فرزندان خود را ثبتنام نکردهاند خواست هرچه سریعتر برای ثبتنام اقدام کنند. ظرفیت ثبتنام دانشآموزان در مدارس دولتی فراهم است و آموزشوپرورش برای پذیرش دانشآموزان مشکلی ندارد.
وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از بازماندن کودکان، بهویژه گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال، از تحصیل تأکید کرد.
منبع: وزارت آموزش و پرورش