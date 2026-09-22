باشگاه خبرنگاران جوان- سومین نشست کمیسیون تخصصی استاندارد مرتبط با سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذا در استان با محور‌های تبادل نظر تخصصی پیرامون تجدیدنظر و بازنگری در استاندارد‌های صنایع غذایی و آگاهی‌بخشی عمومی و ارتقای دانش سلامت‌محور شهروندان برگزار شد.

در این جلسه، محور اصلی گفت‌و‌گو‌ها بر چگونگی عملیاتی‌سازی سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذا و تغذیه متمرکز بود.

قانع با اشاره به اهمیت نقش استاندارد‌ها در تضمین سلامت شهروندان، بر ضرورت هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی تأکید کرد و افزود: تلاش ما در این کمیسیون، تبدیل استاندارد‌های نظری به راهکار‌های عملیاتی برای اصلاح الگوی مصرف و ارتقای ایمنی سبد غذایی خانوارهاست.

در پایان این نشست، اعضای کمیسیون ضمن تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی در خصوص نشان استاندارد و استاندارد‌های مواد غذایی، بر تداوم همکاری‌های چندجانبه جهت تحقق کامل اهداف سند ملی امنیت غذا تأکید کردند.

این کمیسیون متعهد شد با نظارت مستمر و رویکرد پیش‌دستانه، مسیر دستیابی به ایمنی غذایی پایدار در استان هرمزگان را هموار سازد.