باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی امروز سهشنبه سی و یکم شهریور در حاشیه آیین تشییع و تدفین سومین شهید گمنام در فدراسیون کشتی، در خصوص شرایط تیم ملی و تغییر وزن برخی کشتیگیران اظهار داشت: خدا را شکر بار دیگر توفیقی نصیب ما شد تا امروز سومین شهید گمنام را با زحمت و تلاش دوستان در روز شهادت حضرت معصومه (س) در دهکده جدید مزین به نام مقدس شهدای فرشته فرشتگان میناب به خاک سپردیم.
او افزود: کشتی کشورمان خدا را شکر دارد روزهای خوبی را سپری میکند. بسیاری معتقدند که یکی از بهروزترین و کاملترین اتفاقاتی که میتواند برای یک مجموعه در ورزش بیافتد دارد برای کشتی در کشور ما رخ میدهد.
رئیس فدراسیون کشتی در توصیه به سایر فدراسیونها برای تجهیز مجموعه خود عنوان کرد: اول اینکه حتما کار را باید به خدا و اهل بیت سپرد و نباید فکر کنیم ما کاری کردهایم؛ همه آن از خداست. من فکر میکنم که کمترین کاری که اینجا اتفاق افتاده ساخت و ساز است. کارهای بزرگتری در کشتی رخ داده که همه لطف خدا و اهل بیت بوده است؛ نتایج تیمهای کشتی، توسعه هوش مصنوعی، ساخت هزار خانه کشتی در کشور و افزایش جمعیت کشتی ایران از ۳۰ هزار نفر به بیش از ۸۰۰ هزار نفر. فدراسیونهای دیگر نیز دارند کار میکنند و ما از آنها یاد میگیریم و امیدوار هستم که موفق باشند.
دبیر خاطرنشان کرد: چیزی که فهمیدم این است که تا خودتان را وقف نکنید جوابی نمیگیرید. به طور مثال با یکی از دوستان در یکی از فدرسیوانها صحبت کردیم که میگفتند تجهیزات و امکانات ما برای ۲۰ سال پیش است و چطور میشود مثلاً در فدراسیونی مثل کشتی همه چیز بهروز باشد و با بهترین امکانات کار کنند، اما ما با وسایلی کار کنیم که برای ۲۰ سال پیش است. در وزنه برداری هنوز با وسایلی کار میکنند که برای زمان حسین رضازاده است.
او عنوان کرد: خیلی از روسای فدراسیونها گله دارند که بودجه سالانه فدراسیون کشتی چندین برابر فدراسیونهای دیگر است. این را میگویم تا مردم بدانند؛ گردش مالی سال گذشته فدراسیون نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۲۰ میلیارد را وزارت ورزش داده که کمتر از ۱۰ درصد آن است. مشکل پول نیست مشکل چیز دیگری است.
رئیس فدراسیون کشتی در خصوص صدور روادید برخی کشتیگیران برای حضور در رقابتهای امیدهای جهان در آمریکا عنوان کرد: یک سری سنگاندازیها اتفاق افتاده و مشکلشان من بودم. تصمیم گرفتیم که من اقدامی برای دریافت روادید نکنم، چون به من احتمالاً نمیدهند. برای سایر افراد منتظر هستیم روادید صادر شود. همانگونه هم که قبلا گفتیم اگر برای اعضای تیم مخصوصا کشتیگیران حتی برای یک نفر روادید صادر نشود ما قطعاً نه تیم کشتی آزاد را میبریم نه کشتی فرنگی را. این موضوع را اطلاع دادیم و قاطعانه روی تصمیم خود هستیم.
او تصریح کرد: این بچهها زحمت کشیدند و آماده هستند. آمریکا اگر بخواهد تیم در مسابقات آزاد به صورت ناپلئونی اول شود راهش این است که به برخی از بچهها روادید ندهد تا ما به مسابقات نرویم؛ امیدوارم اگر قرار است مسابقات با رقابت سالم برگزار شود به تمامی اعضا روادید ویزا بدهند.
دبیر با اشاره به بودجه فدراسیون کشتی در سال گذشته گفت: عملکردی فدراسیون کشتی در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده که تنها ۱۲۰ میلیارد آن را وزارت ورزش داده است، این عدد در مقابل بودجهای که ما برای فدراسیون آوردیم عددی نیست. من اعتراضی ندارم و از وزیر ورزش و مسئولان هم تشکر میکنم که محبت میکنند، اما باید آورده فدراسیون را هم ببینند. هر مقدار وزارت ورزش به فدراسیون دیگر کمک میکند، آنها هم تقریباً ۱۸ برابر آن را به مجموعه اضافه کنند. هر زمان یک مدیر در مورد پول با من صحبت کند، از سمتش آن را برکنار میکنم، چون مشکل پول نیست.