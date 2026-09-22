رئیس فدراسیون کشتی گفت: اگر برای اعضای تیم مخصوصا کشتی‌گیران حتی برای یک نفر روادید صادر نشود ما قطعاً تیم کشتی آزاد و کشتی فرنگی را به مسابقات امید‌های جهان نمی‌بریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی امروز سه‌شنبه سی و یکم شهریور در حاشیه آیین تشییع و تدفین سومین شهید گمنام در فدراسیون کشتی، در خصوص شرایط تیم ملی و تغییر وزن برخی کشتی‌گیران اظهار داشت: خدا را شکر بار دیگر توفیقی نصیب ما شد تا امروز سومین شهید گمنام را با زحمت و تلاش دوستان در روز شهادت حضرت معصومه (س) در دهکده جدید مزین به نام مقدس شهدای فرشته فرشتگان میناب به خاک سپردیم.

او افزود: کشتی کشورمان خدا را شکر دارد روز‌های خوبی را سپری می‌کند. بسیاری معتقدند که یکی از به‌روزترین و کامل‌ترین اتفاقاتی که می‌تواند برای یک مجموعه در ورزش بیافتد دارد برای کشتی در کشور ما رخ می‌دهد.

رئیس فدراسیون کشتی در توصیه به سایر فدراسیون‌ها برای تجهیز مجموعه خود عنوان کرد: اول اینکه حتما کار را باید به خدا و اهل بیت سپرد و نباید فکر کنیم ما کاری کرده‌ایم؛ همه آن از خداست. من فکر می‌کنم که کمترین کاری که اینجا اتفاق افتاده ساخت و ساز است. کار‌های بزرگتری در کشتی رخ داده که همه لطف خدا و اهل بیت بوده است؛ نتایج تیم‌های کشتی، توسعه هوش مصنوعی، ساخت هزار خانه کشتی در کشور و افزایش جمعیت کشتی ایران از ۳۰ هزار نفر به بیش از ۸۰۰ هزار نفر. فدراسیون‌های دیگر نیز دارند کار می‌کنند و ما از آنها یاد می‌گیریم و امیدوار هستم که موفق باشند.

دبیر خاطرنشان کرد: چیزی که فهمیدم این است که تا خودتان را وقف نکنید جوابی نمی‌گیرید. به طور مثال با یکی از دوستان در یکی از فدرسیوان‌ها صحبت کردیم که می‌گفتند تجهیزات و امکانات ما برای ۲۰ سال پیش است و چطور می‌شود مثلاً در فدراسیونی مثل کشتی همه چیز به‌روز باشد و با بهترین امکانات کار کنند، اما ما با وسایلی کار کنیم که برای ۲۰ سال پیش است. در وزنه برداری هنوز با وسایلی کار می‌کنند که برای زمان حسین رضازاده است.

او عنوان کرد: خیلی از روسای فدراسیون‌ها گله دارند که بودجه سالانه فدراسیون کشتی چندین برابر فدراسیون‌های دیگر است. این را می‌گویم تا مردم بدانند؛ گردش مالی سال گذشته فدراسیون نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۲۰ میلیارد را وزارت ورزش داده که کمتر از ۱۰ درصد آن است. مشکل پول نیست مشکل چیز دیگری است.

رئیس فدراسیون کشتی در خصوص صدور روادید برخی کشتی‌گیران برای حضور در رقابت‌های امید‌های جهان در آمریکا عنوان کرد: یک سری سنگ‌اندازی‌ها اتفاق افتاده و مشکل‌شان من بودم. تصمیم گرفتیم که من اقدامی برای دریافت روادید نکنم، چون به من احتمالاً نمی‌دهند. برای سایر افراد منتظر هستیم روادید صادر شود. همانگونه هم که قبلا گفتیم اگر برای اعضای تیم مخصوصا کشتی‌گیران حتی برای یک نفر روادید صادر نشود ما قطعاً نه تیم کشتی آزاد را می‌بریم نه کشتی فرنگی را. این موضوع را اطلاع دادیم و قاطعانه روی تصمیم خود هستیم.

او تصریح کرد: این بچه‌ها زحمت کشیدند و آماده هستند. آمریکا اگر بخواهد تیم در مسابقات آزاد به صورت ناپلئونی اول شود راهش این است که به برخی از بچه‌ها روادید ندهد تا ما به مسابقات نرویم؛ امیدوارم اگر قرار است مسابقات با رقابت سالم برگزار شود به تمامی اعضا روادید ویزا بدهند.

دبیر با اشاره به بودجه فدراسیون کشتی در سال گذشته گفت: عملکردی فدراسیون کشتی در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده که تنها ۱۲۰ میلیارد آن را وزارت ورزش داده است، این عدد در مقابل بودجه‌‍‌ای که ما برای فدراسیون آوردیم عددی نیست. من اعتراضی ندارم و از وزیر ورزش و مسئولان هم تشکر می‌کنم که محبت می‌کنند، اما باید آورده فدراسیون را هم ببینند. هر مقدار وزارت ورزش به فدراسیون دیگر کمک می‌کند، آنها هم تقریباً ۱۸ برابر آن را به مجموعه اضافه کنند. هر زمان یک مدیر در مورد پول با من صحبت کند، از سمتش آن را برکنار می‌کنم، چون مشکل پول نیست.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: فدراسیون کشتی ، کشتی ، علیرضا دبیر
خبرهای مرتبط
درستکار: مسابقات جهانی جای محک زدن نیست/ تمام تیم‌های آسیا با تمام قوا در بازی های آسیایی حضور پیدا کرده‌اند + فیلم
مصطفی طغانی قهرمان کشتی پهلوانی جهان شد
آذرپیرا به استقلال اراک پیوست؛ ستاره المپیکی در لیگ برتر کشتی
دو مدال طلا و برنز برای کشتی ایران در مسابقات روسیه
دبیر: کشتی مال مردم است، نه شخص و نه فدراسیون/ اهل باج دادن نیستم+ فیلم
مراسم تشییع شهید گمنام توسط کشتی گیران در دهکده فرشتگان میناب فدراسیون کشتی + فیلم
بیانیه فدراسیون کشتی در مورد «فعالیت فدراسیون در حوزه معدن»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
نرو
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۵:۲۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
دبیر فورا باید بیاد تو فوتبال
۰
۰
پاسخ دادن
فوتبال ایران طلایی شد/ فراموشی شکست تیم ملی امید با شیوه الکترونیک
فدراسیون فوتبال از مردم عذرخواهی کرد
هواداران استقلال در انتظار درخشش یک بازیکن
بازیکن امید اصول اولیه را بلد نیستند/ فوتبال ما یک بیمار رو به مرگ است
۱۶.۵ میلیارد تومان پاداش تیم ملی کاراته ایران در ناگویا
قلعه نویی: تیم ملی جای جوان‌گرایی نیست بلکه جای تغییر نسل است
ایران با لباس‌ قرمز به مصاف ازبکستان می‌رود
کاناوارو: ایران یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیاست
استقلال در لیگ و آسیا؛ چالش حفظ ثبات در دو جبهه
چهار ملی پوش ووشو ایران در فینال ساندا بازی‌های آسیایی 
آخرین اخبار
آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار با ازبکستان برگزار شد
نبی: ایران و ازبکستان باید دنبال تورنمنت‌های مشترک با حضور تیم‌های قدرتمند باشند/ کافا خروجی مطلوبی ندارد
شومورودوف: دیدار مقابل ایران به ما نقاط ضعفمان را نشان می‌دهد
کاناوارو: ایران یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیاست
سردار آزمون: همیشه بازی مقابل ازبکستان سخت بوده است
قلعه نویی: تیم ملی جای جوان‌گرایی نیست بلکه جای تغییر نسل است
بازیکن امید اصول اولیه را بلد نیستند/ فوتبال ما یک بیمار رو به مرگ است
ایران با لباس‌ قرمز به مصاف ازبکستان می‌رود
قهرمانی ارزشمند ملی پوش پارکور ایران در رقابت‌های جهانی کاپ آزاد روسیه
استقلال در لیگ و آسیا؛ چالش حفظ ثبات در دو جبهه
استقلال و گره هجومی؛ چرا رسیدن به دروازه حریف سخت می‌شود؟
هواداران استقلال در انتظار درخشش یک بازیکن
۱۶.۵ میلیارد تومان پاداش تیم ملی کاراته ایران در ناگویا
شجاع پناهی هم فینالیست شد؛ دبل طلایی ووشوی ایران در ناگویا
از هند تا هنگ‌کنگ؛ مسیر مقتدرانه سوگند سینکایی به فینال آسیایی
علی پاکدامن مدال برنز سابر مردان در بازی‌های آسیایی را از آن خود کرد
صعود فرشته اقتداری و نجمه بوشهری‌زاده به مرحله بعد اسکواش بازی‌های آسیایی
حضور ایران در فینال مسابقات eFootball پس از پیروزی مقابل ژاپن
فدراسیون فوتبال از مردم عذرخواهی کرد
فوتبال ایران طلایی شد/ فراموشی شکست تیم ملی امید با شیوه الکترونیک
چهار ملی پوش ووشو ایران در فینال ساندا بازی‌های آسیایی 
بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب
صعود دانیال شه‌بخش به مرحله یک‌هشتم نهایی بوکس بازی‌های آسیایی
حسین عبدی: این نتیجه غیرقابل قبول است/ از تک‌تک مردم عزیزم عذر خواهی می‌کنم
صعود دختران کبدی ایران در ناگویا؛ هند صدرنشین شد
تایید درمان ملی پوش بسکتبال از سوی فدراسیون پزشکی تا بهبودی کامل
دلیل حذف تیم ملی امید؛ جابجایی ترکیب برنده با بی انگیزه‌های پر ادعا
خبر خوش برای اسکیت ایران؛ ویزای مسافران پاراگوئه صادر شد
ایران ۱ - ۴ کره شمالی/شکست سنگین تیم امید ایران و خروج از رقابت‌های آسیایی
کلاییچ: حریفان در مرحله بعد از ما نگران خواهند بود