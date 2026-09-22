با حضور وزیر ورزش و معاون اقتصادی وزارت دارایی، نشست بررسی چالش‌های کلان اقتصاد ورزش با هدف شناسایی موانع و ایجاد زیرساخت‌های مالی، جهت ارتقای سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نشست بررسی چارچوب مطالعات شاخص‌های کلان اقتصاد ورزش ایران با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا دشتی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد ورزش، صبح امروز (۳۱ شهریورماه) برگزار شد.

با توجه به سهم اندک ورزش کشور در تولید ناخالص داخلی (GDP)، این جلسه مشترک با هدف انجام بررسی جامع چالش‌ها، موانع و عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ورزش تشکیل شد.

در این نشست، گزارشی آماری از سهم اقتصاد ورزش در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشورهای مختلف دنیا و مقایسه آن با ورزش ایران ارائه شد تا خلأهای موجود با رویکردی حرفه‌ای و مبتنی بر فناوری‌های روز دنیا مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

بر اساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده در این نشست، حجم اقتصاد کلان دنیا در حوزه ورزش ۲۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است و این در حالی است که سهم یک‌ساله ورزش ایران از اقتصاد جهان ۱۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

مطالعات تحقیقی نشان می‌دهد بیشترین سهم در اقتصاد ورزش دنیا به حق پخش تلویزیونی، تبلیغات، تغذیه، خدمات و فناوری‌های ورزشی اختصاص دارد و بخش‌های دیگر آن نیز شامل ورزش قهرمانی، گردشگری ورزشی، مشارکت همگانی، فعالیت‌های آمادگی جسمانی و تولیدات صنایع وابسته به ورزش است.

کارشناسان حاضر در نشست نیز دیدگاه‌ها و تجربیات خود را در این زمینه مطرح کردند و مقرر شد فاز مطالعاتی برای ایجاد نظام ملی سنجش و پایش اقتصاد ورزش در نظر گرفته شود تا زمینه لازم برای رونق اقتصادی ورزش ایران حداقل ظرف دو سال آینده فراهم شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از آمادگی این وزارتخانه برای همکاری و مساعدت با وزارت ورزش و جوانان در این مسیر، از جمله از طریق ظرفیت‌های مولدسازی و نشان‌دار کردن مالیات‌ها خبر داد. 

برچسب ها: دنیامالی ، وزارت ورزش
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