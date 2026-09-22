باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - یکی از مشکلات فعلی صنایع آسیب‌دیده در جنگ این است که منابع لازم ریالی یا ارزی را برای بازسازی خود ندارند و در این زمینه، حمایت مستقیم دولت ضروری است و در همین راستا، دولت با تخصیص منابع لازم، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی را آغاز کرده است.

یکی از محورهای مهم موردتوجه دولت در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، مسئله مربوط به بازسازی صنایع کشور که در جنگ اخیر آسیب دیدند؛ است. در حالی که صنایع آسیب‌دیده از جنگ با بحرانی فراتر از فرسودگی فنی، با بحران شدید نقدینگی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند، نیاز به مداخله مستقیم و فوری دولت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این بنگاه‌های اقتصادی که در خط مقدم مقاومت اقتصادی قرار دارند، برای بازسازی زیرساخت‌های خود و بازگشت به چرخه تولید، با کمبود مبرم منابع ریالی و ارزی مواجه هستند. در چنین شرایطی، تکیه بر تامین منابع توسط خود صنایع یا خودگردانی بازسازی صنایع بدون حمایت ساختاری دولت، عملا راهبردی شکست‌خورده است و تنها راه عبور از این بحران، ورود مستقیم دولت برای بازگرداندن توان تولیدی به این واحدهاست.

در واکنش به فشارها و اقدامات خصمانه وزارت خزانه‌داری آمریکا، دستگاه‌های اجرایی نه تنها در سطح استراتژیک با تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» به مقابله با تهدیدات پرداخته، بلکه در سطح اجرایی نیز با سرعتی عملیاتی، اولین گام دفاعی خود را برداشته است. ابلاغ بخش‌نامه به بانک‌های دولتی برای الزام آن‌ها به اعطای تسهیلات مناسب نوسازی به بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، فراتر از یک اقدام اداری، یک پاسخ استراتژیک به جنگ اقتصادی است. این اقدام نشان می‌دهد که دولت از حالت انفعالی خارج شده و با استفاده از ابزار تسهیلات بانکی، به عنوان بازوی حمایتی صنایع در برابر شوک‌های خارجی عمل می‌کند.

این تصمیم که به عنوان اولین اقدام در پاسخ به فشارهای دشمن صورت گرفته است، باید به عنوان بخشی از یک نقشه راه بلندمدت تلقی شود. تخصیص منابع برای بازسازی و نوسازی، تنها یک حمایت مالی نیست، بلکه تضمین استمرار حاکمیت اقتصادی در مناطق آسیب‌دیده است. موفقیت این طرح در گرو تداوم این حمایت‌ها و اطمینان مودیان و تولیدکنندگان از اینکه دولت در برابر فشارهای ارزی و تورمی، از ظرفیت‌های تولیدی کشور صیانت خواهد کرد. این رویکرد، همزمان با تقویت تاب‌آوری صنایع، پیام روشنی به دشمنان ارسال می‌کند که قدرت تولید ملی، با حمایت‌های ساختاری دولت، غیرقابل فلج کردن است.

حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اهمیت حل مشکل صنایع در زمینه دسترسی به منابع لازم ریالی یا ارزی را برای بازسازی خود با اقدام اخیر دولت در آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات فعلی صنایع آسیب‌دیده در جنگ این است که منابع لازم ریالی یا ارزی را برای بازسازی خود ندارند و در این زمینه، حمایت مستقیم دولت ضروری است و در همین راستا، دولت، با تخصیص منابع لازم، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی را آغاز کرده است.

قاسمی گفت: دستگاه های اجرایی همزمان با شروع فشار بر اقتصاد ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، علاوه بر تشکیل اتاق جنگ اقتصادی، در اولین اقدام به ابلاغ بخش‌نامه‌ای به بانک‌های دولتی پرداخته و آن‌ها را ملزم به اعطای تسهیلات مناسب نوسازی به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ کرده است که اقدام بسیار درستی است.

وی ادامه داد: هر چقدر منابع به بخش‌های مولد اقتصادی مانند نوسازی بنگاه‌های اقتصادی سوق داده شود، مزیت بیشتری برای کشور دارد. این امر باعث می‌شود که اعتبارات در زمینه خرید تجهیزات به کار بیتفد که در نهایت به خلق نقدینگی و مقابله با تورم می‌انجامد.

گفتنی است تلاش در راستای اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی‌سازی جنگ اقتصادی دشمن که علیه کشور به راه‌ انداخته است، مثبت ارزیابی می‌شود. تمامی دستگاه‌ها در شرایط فعلی باید به کمک بیایند و با درک شرایط حساس کشور زمینه را برای استفاد حداکثری از تمامی ظرفیت‌ها فراهم کنند.