باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاههای عرضه محصولات «ایران نوشت» با هدف عرضه و دسترسی آسانتر به لوازمالتحریر ایرانی ـ اسلامی در چند استان کشور تمدید شدند و علاقهمندان تا ۱۰ مهرماه فرصت دارند از این نمایشگاهها بازدید کنند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، نمایشگاه «ایران نوشت» در یزد تا ۱۰ مهرماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در بلوار شهید صدوقی، فروشگاه پروا برپا است. در کرمانشاه نیز این نمایشگاه تا ۱۰ مهرماه از ساعت ۹ تا ۲۱ در میدان بهزیستی، فروشگاه ایران نوشت ادامه خواهد داشت.
در قم، نمایشگاه ایران نوشت تا ۱۰ مهرماه از ساعت ۱۰ تا ۲۲ در خیابان امام خمینی (ره)، میدان آیتالله سعیدی، فروشگاه رفاه دایر است. همچنین نمایشگاه شیراز در چهارراه خلدبرین، فروشگاه رفاه، از ساعت ۱۰ تا ۲۳ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
نمایشگاه ایران نوشت در البرز نیز تا ۱۰ مهرماه از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در کرج، مصلی امام خمینی (ره) برپا خواهد بود. در اهواز نیز علاقهمندان میتوانند از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲ در جاده ساحلی کیانپارس، جنب کنگره ملی شهدای خوزستان (بهشت هویزه سابق)، مجموعه راه ماندگار از این نمایشگاه بازدید کنند.
در اصفهان نیز نمایشگاه ایران نوشت تا ۱۰ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱ در خیابان پروین، خیابان عطار نیشابوری، پلاک ۱۵۴، فروشگاه طرفه ادامه دارد.
همچنین نمایشگاه مشهد تا سوم مهرماه تمدید شده و از ساعت ۱۰ تا ۲۲ در حرم مطهر رضوی، بابالجواد (ع)، مرکز نمایشگاههای آستان قدس رضوی پذیرای علاقهمندان است.
این نمایشگاهها با محوریت عرضه لوازمالتحریر ایرانی و محصولات فرهنگی با مضامین ایرانی و اسلامی برگزار میشوند و امکان دسترسی خانوادهها به این محصولات را در آستانه سال تحصیلی فراهم میکنند.