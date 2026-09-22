سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: قطعاً مسابقات جهانی جای محک زدن نیست و ان‌شاءالله بچه‌های ما می‌جنگند تا بهترین نتایج را رقم بزنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد امروز سی و یکم شهریور در حاشیه آیین تشییع و تدفین سومین شهید گمنام در فدراسیون کشتی، در خصوص شرایط تیم ملی و تغییر وزن برخی کشتی‌گیران اظهار داشت: هدف اصلی و قطعی ما این است که تمام سعی و تلاش‌مان را انجام دهیم تا آن چیزی که شایسته جامعه کشتی است، ان‌شاءالله اتفاق بیفتد. بقیه نتیجه دست خداست که آن را رقم می‌زند.

او درباره تغییر وزن امیرمحمد یزدانی گفت: همین الان درباره شرایط امیرمحمد یزدانی صحبت کردیم. وزن او تغییر کرده و برای مسابقات جهانی به وزن ۷۴ کیلوگرم آمده است. او چند کشتی نیز برای مسابقات از وزن بالاتر رفته و امیدوارم ان‌شاءالله در فصل جدید موفق‌تر از فصل قبل باشد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر وزن کشتی‌گیران برای مسابقات جهانی می‌تواند یک محک باشد یا آنها قول مدال داده‌اند عنوان کرد: قطعاً مسابقات جهانی جای محک زدن نیست و ان‌شاءالله بچه‌های ما می‌جنگند تا بهترین نتایج را رقم بزنند.

درستکار درباره پیش‌بینی خود از عملکرد تیم ملی در بازی‌های آسیایی نیز گفت: من اهل پیش‌بینی نیستم، اما این قول را می‌دهم که بچه‌های ما تمام تلاش‌شان را بکنند و با تمام وجودشان بجنگند تا در میدان سخت بازی‌های آسیایی نتیجه خوبی بگیرند.

او ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید ما تیم دوم‌مان را به این رقابت‌ها اعزام می‌کنیم. تمام تیم‌های آسیا با تمام قوا در این مسابقات حضور پیدا کرده‌اند، اما ما این تصمیم را گرفتیم که با توجه به اینکه مسابقات جهانی اولویت کشتی کشورمان است، با تیم دوم در بازی‌های آسیایی شرکت کنیم. ان‌شاءالله بچه‌ها بتوانند با تمام توان مبارزه کنند و نتیجه خوبی را رقم بزنند.

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برچسب ها: پژمان درستکار ، فدراسیون کشتی ، کشتی
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