شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس گوشه‌هایی از برگزاری مراسم رژه خودرویی در شهرستان نهاوند استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دفاع مقدس یکی از مناسبت‌هایی است که نقش مهمی در تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی ایفا می‌کند. مرور خاطرات رزمندگان، ایثارگران، شهدا و خانواده‌های آنان، نسل‌های جدید را با رشادت‌ها و ایثارگری‌های آن بزرگواران آشنا می‌سازد؛ بنابراین به منظور گرامیداشت این رویداد حماسی و به دنبال لبیک به فرمان رهبر انقلاب اسلامی، رژه خودرویی در شهرستان نهاوند استان همدان برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

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برچسب ها: سوژه خبری ، رژه خودرویی ، هفته دفاع مقدس
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