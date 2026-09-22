مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ماموریت آسپیدس برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ به بیش از ۱۰ کشتی جنگی نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد ماموریت دریایی «آسپیدس» این اتحادیه که در دریای سرخ حضور دارد، برای مقابله با افزایش تهدید‌ها به بیش از ۱۰ کشتی جنگی نیاز خواهد داشت؛ این در حالی است که در حال حاضر چنین تعدادی از کشتی‌های جنگی در منطقه وجود ندارد.

کالاس در حاشیه نشست سالانه رهبران جهان در سازمان ملل به خبرنگاران گفت: «زمانی که عملیات آسپیدس آغاز شد، برآورد این بود که به دست‌کم ۱۰ کشتی نیاز دارد. فکر می‌کنم اکنون وضعیت خطرناک‌تر شده است.»

نیروهای یمنی در هفته‌های اخیر پیشروی سریعی در امتداد سواحل دریای سرخ داشته‌اند و این مسئله مسیر‌های کشتیرانی در منطقه را پیچیده‌تر کرده است زیرا آنها اعلام کردند پس از نزدیک به یک دهه محاصره توسط عربستان، این وضعیت را نخواهند پذیرفت و محاصره را با محاصره و جنگ را با جنگ پاسخ خواهند داد.

ایتالیا که یکی از کشور‌های اصلی مشارکت‌کننده در ماموریت آسپیدس است، روز پنجشنبه اعلام کرد در حال آماده‌سازی یک ماموریت دریایی در منطقه برای حفاظت از کشتی‌های خود است و تاکید کرد نمی‌تواند منتظر واکنش اتحادیه اروپا به بحران جدید بماند.

کالاس گفت کنترل نیروهای یمنی تنگه باب المندب بر منافع اروپا تاثیر می‌گذارد. او افزود: «عملیات آسپیدس اتحادیه اروپا نقش مهمی در امنیت منطقه و کشتیرانی جهانی دارد، اما برای مقابله با افزایش سطح تهدید‌ها در منطقه، به تجهیزات و منابع دریایی و هوایی بیشتری نیاز دارد.»

کالاس در ۱۹ سپتامبر نامه‌ای به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا ارسال و از آنها خواست مشارکت خود در این ماموریت را افزایش دهند. او در این نامه اعلام کرد این موضوع در نشست‌های آتی وزیران دفاع و خارجه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: رویترز