هشتاد و یکمین جلسه کارگروه قرآنی «اعتاب مقدسه» به میزبانی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هشتاد و یکمین جلسه کارگروه قرآنی اعتاب مقدسه کشور با حضور محمدهادی صلح‌جو مدیر شبکه رادیویی قرآن و جمعی از مدیران این شبکه، به میزبانی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد. نشستی راهبردی که با توافق برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک و آغاز فصلی نو در پخش زنده محافل، تولید تلاوت‌های فاخر و معرفی مشاهیر قرآنی مدفون در حرم‌های اهل‌بیت (ع) همراه شد.

در این جلسه، محمدهادی صلح‌جو، مدیر شبکه رادیویی قرآن، با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌بدیل این شبکه در ترویج فرهنگ قرآنی، ضمن تبیین راهکار‌های نوین جهت ایجاد پیوندی عمیق میان جامعه مخاطبان و حرم‌های اهل‌بیت (ع)، پیشنهاداتی راهبردی را مطرح کرد که با استقبال و موافقت نمایندگان محترم اعتاب مقدسه همراه شد.

صلح‌جو در این نشست با اشاره به ضرورت غنای بیش‌ازپیش محتوای برنامه‌های رادیو قرآن گفت: امضای تفاهم‌نامه همکاری میان رادیو قرآن و اعتاب مقدسه، زمینه‌ساز فصلی نوین در ارتباط دوسویه رسانه و این مراکز نورانی است. هدف ما این است که عطر دل‌انگیز تلاوت‌های فاخر و مجالس معنوی از حرم‌های شریف، مستقیم بر روی آنتن رادیو قرآن جاری شود و شنوندگان عزیز در سراسر کشور، فضای معنوی این آستان‌های مقدس را در لحظات شنیدن رادیو، بیش از پیش لمس کنند.

مدیر شبکه رادیویی قرآن در پایان خاطرنشان کرد: این همکاری راهبردی، نه تنها موجب ارتقای سطح کیفی برنامه‌های شبکه خواهد شد، بلکه پیوند قلبی و عاطفی مخاطبان را با ساحت نورانی اهل‌بیت (ع) مستحکم‌تر خواهد کرد. سایر مصوبات این کارگروه نیز در جلسات آتی با جدیت پیگیری خواهد شد تا شاهد تحولی ملموس در برنامه‌سازی‌های شبکه رادیویی قرآن باشیم.

بر اساس این گزارش، پوشش زنده و سراسری محافل و مجالس قرآنی فاخر و باشکوه حرم‌های مطهر سراسر کشور، ضبط و تولید تلاوت‌های ممتاز قاریان برجسته کشور در فضا‌های روحانی حرم‌های اهل‌بیت (ع) با هدف ترویج تلاوت‌های اثرگذار، و تولید ویژه برنامه‌ها و پادکست‌های مستند درباره سیره علمی و عملی مشاهیر، مفسران، مترجمان و شخصیت‌های برجسته قرآنی که در حرم‌های مطهر کشور مدفون هستند و عمر شریف خود را در خدمت به ساحت مقدس کلام‌الله مجید سپری کردند، از محور‌های عملیاتی این تفاهم‌نامه است که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

منبع: رادیو قرآن