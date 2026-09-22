برگزاری برنامه پایانی دومین کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری در شهرکرد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0627\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0644 \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0634\u062a \u06cc\u0627\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u06af\u0641\u062a: \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631 \u0648 \u0645\u062c\u0627\u0647\u062f\u062a \u062e\u0648\u062f \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0639\u0632\u062a \u0648 \u0633\u0631\u0628\u0644\u0646\u062f\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u0647\u0645\u0648\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u062d\u0641\u0638 \u0648\u062d\u062f\u062a \u0648 \u0627\u0646\u0633\u062c\u0627\u0645\u060c \u0647\u0648\u0634\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0648\u0638\u0627\u06cc\u0641 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0631\u0627\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u0633\u062a.\n