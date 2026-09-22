باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برگزاری برنامه پایانی دومین کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری در شهرکرد + فیلم

برنامه پایانی دومین کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری با حضور پیشکسوتان و ایثارگران در شهرکرد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین فرمانده کل سپاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: شهدا با ایثار و مجاهدت خود مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی را هموار کردند.

وی افزود: حفظ وحدت و انسجام، هوشیاری و خدمت به مردم از مهم‌ترین وظایف در ادامه راه شهداست.

مطالب مرتبط

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت شهدا مازندران + فیلم

برگزاری برنامه پایانی دومین کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری در شهرکرد + فیلم
young journalists club

بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دست‌اندرکاران کنگره ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری کشور + فیلم

برگزاری برنامه پایانی دومین کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری در شهرکرد + فیلم
young journalists club

پیام مادر شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خطاب به رهبر معظم انقلاب: ما ترکناک یابن الحسین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تحقیر در برابر جهان + فیلم
۱۴۹۸

تحقیر در برابر جهان + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
از هرمز تا باب‌المندب؛ سناریوی انبر بر گردن دریانوردی جهان + فیلم
۵۷۵

از هرمز تا باب‌المندب؛ سناریوی انبر بر گردن دریانوردی جهان + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
ریشه مقاومت در یمن از کجا نشات می‌گیرد؟ + فیلم
۴۶۶

ریشه مقاومت در یمن از کجا نشات می‌گیرد؟ + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران از زبان تحلیلگر عرب‌زبان + فیلم
۴۲۸

شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران از زبان تحلیلگر عرب‌زبان + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
آشکار شدن میزان آسیب پذیری واشنگتن در برابر تهران + فیلم
۳۹۰

آشکار شدن میزان آسیب پذیری واشنگتن در برابر تهران + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha