باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در پنج ماهه سال جاری مجموع ترددهای ترانزیتی استان به ۷۵ هزار و ۸۷۷ مورد رسید که از این تعداد، ۴۷ هزار و ۶۵۳ تردد مربوط به ناوگان ورودی و ۲۸ هزار و ۲۲۴ تردد مربوط به ناوگان خروجی بوده است.

وی افزود: در بخش حمل‌ونقل داخلی کالا نیز ۳۸۶ هزار و ۳۰۱ سفر باری انجام شد و در مجموع پنج میلیون و ۱۷۹ هزار و ۴۲۰ تن کالا جابه‌جا شد.

مدیرکل حمل و نقل و راهداری استان یادآور شد: سیمان با یک میلیون و ۶۰۰ هزار و ۷۶۱ تن، مواد معدنی با ۴۱۶ هزار و ۲۳۶ تن و مصالح ساختمانی، از مهم‌ترین کالاهای جابه‌جاشده در این مدت بودند.

وی گفت: شمار رانندگان باری استان ۲۵ هزار و ۸۲۵ نفر و تعداد رانندگان وانت‌بار ۲۸ هزار و ۸۰ نفر است و آذربایجان‌غربی دارای ۱۹ هزار و ۹۴۸ دستگاه ناوگان باری و ۱۷ هزار و ۹۶۷ دستگاه ناوگان وانت‌بار است.