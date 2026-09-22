باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دیوداتو آبانیارا، رئیس هیئت و فرمانده نیرو‌های موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل)، با اشاره به تداوم پیامد‌های درگیری‌ها در جنوب این کشور تأکید کرد که دستیابی به صلح همچنان دست‌نیافتنی است و تحقق ثبات پایدار، به تعهد طرف‌های درگیر و اتخاذ راهکار‌های سیاسی نیاز دارد.

آبانیارا در مراسمی به مناسبت روز جهانی صلح که در مقر یونیفل در الناقوره برگزار شد، گفت: «صلح موضوعی نیست که سالی یک‌بار به آن بپردازیم، بلکه مسئولیتی مستمر است.»

وی با تشریح اقدامات یونیفل افزود که نیرو‌های این سازمان همچنان به گشت‌زنی‌های خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهند و با حفظ کانال‌های ارتباطی با طرف‌های درگیر، برای کاهش خطر سوءتفاهم و جلوگیری از تشدید تنش تلاش می‌کنند. به گفته وی، یونیفل همچنین با نیرو‌های مسلح لبنان برای فراهم کردن زمینه پذیرش مسئولیت‌های بیشتر از سوی این نیرو‌ها در جنوب همکاری دارد.

فرمانده یونیفل با اشاره به پیامد‌های درگیری میان حزب‌الله و ارتش اسرائیل اظهار کرد که این خصومت‌ها آثار عمیق انسانی و مادی بر جنوب لبنان بر جای گذاشته است؛ از جمله آوارگی هزاران نفر، اختلال در معیشت مردم، خسارت گسترده به منازل و زیرساخت‌ها و کشته و زخمی شدن غیرنظامیان.

آبانیارا تأکید کرد نیرو‌های حافظ صلح می‌توانند در بازگرداندن ثبات، جلوگیری از سوءتفاهم و کاهش خطر تشدید تنش نقش داشته باشند، اما قادر نیستند جایگزین اراده سیاسی طرف‌ها و تصمیمات لازم برای پایان دائمی درگیری شوند.

وی تصریح کرد: «مسئولیت دستیابی به راه‌حل سیاسی بر عهده طرف‌ها است» و افزود یونیفل با حفظ کانال‌های ارتباطی، کاهش خطر تشدید تنش و حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک، به ایفای نقش خود ادامه خواهد داد.

رئیس هیئت یونیفل همچنین اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل را همچنان هدف و مبنای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در جنوب لبنان دانست و بر اهمیت تداوم همکاری میان نیرو‌های مسلح لبنان و نیرو‌های حافظ صلح برای حفظ ثبات و حمایت از گسترش حاکمیت دولت لبنان در جنوب این کشور تأکید کرد.

سازمان ملل متحد هر سال ۲۱ سپتامبر را به عنوان روز جهانی صلح گرامی می‌دارد. این روز در سال ۱۹۸۱ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل برای تأکید بر ارزش‌های صلح و نفی خشونت تعیین شد و مجمع عمومی در سال ۲۰۰۱ نیز آن را به عنوان مناسبتی برای برقراری آتش‌بس و نفی خشونت تعیین کرد.

مراسم امسال یونیفل در شرایطی برگزار شد که مأموریت این نیرو‌ها در آستانه پایان قرار دارد و بر اساس تصمیم شورای امنیت در سال ۲۰۲۵، پایان مأموریت یونیفل در پایان سال ۲۰۲۶ رقم خواهد خورد. از این رو، مراسم امسال آخرین بزرگداشت روز جهانی صلح از سوی یونیفل پیش از پایان مأموریت این نیرو‌ها خواهد بود.

منبع: آناتولی