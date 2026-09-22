باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پناه بردن عربستان سعودی به اسرائیل + فیلم

به نظر می‌رسد وسوسه رژیم صهیونیستی دامن‌گیر عربستان سعودی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی غلامی، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق گفت:روزنامه عبری از درخواست کمک عربستان سعودی از اسرائیل خبر داده است.

مطالب مرتبط
پناه بردن عربستان سعودی به اسرائیل + فیلم
young journalists club

ولایتی: در سال تحصیلی جدید در دبستان میناب ۱۲۰ صندلی خالی می‌ماند

پناه بردن عربستان سعودی به اسرائیل + فیلم
young journalists club

چشم‌انداز روابط ایران و چین در دوره پساجنگ + فیلم

پناه بردن عربستان سعودی به اسرائیل + فیلم
young journalists club

هزینه اسرائیل برای آمریکا؛ از گرانی بنزین تا کشته‌شدن سربازان آمریکایی! + فیلم

پناه بردن عربستان سعودی به اسرائیل + فیلم
young journalists club

هزینه اسرائیل برای آمریکا؛ از گرانی بنزین تا فشار اقتصادی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تحقیر در برابر جهان + فیلم
۱۴۹۸

تحقیر در برابر جهان + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
از هرمز تا باب‌المندب؛ سناریوی انبر بر گردن دریانوردی جهان + فیلم
۵۷۵

از هرمز تا باب‌المندب؛ سناریوی انبر بر گردن دریانوردی جهان + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
ریشه مقاومت در یمن از کجا نشات می‌گیرد؟ + فیلم
۴۶۶

ریشه مقاومت در یمن از کجا نشات می‌گیرد؟ + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران از زبان تحلیلگر عرب‌زبان + فیلم
۴۲۸

شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران از زبان تحلیلگر عرب‌زبان + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
آشکار شدن میزان آسیب پذیری واشنگتن در برابر تهران + فیلم
۳۹۰

آشکار شدن میزان آسیب پذیری واشنگتن در برابر تهران + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha