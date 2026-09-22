سخنگوی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی گفت: ساعت ارائه خدمات و پذیرش مشتریان در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علیرضا قیطاسی، سخنگوی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ساعت فعالیت بانک‌ها اظهار کرد: بر اساس نامه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی از اول مهرماه تا پایان سال تعیین شده است بر این اساس، ساعت ارائه خدمات و پذیرش مشتریان در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

قیطاسی ادامه داد: برای ارائه خدمات مناسب به مشتریان، کارکنان بانک‌ها باید ۱۵ دقیقه پیش از آغاز ساعت پذیرش مشتریان در محل کار خود حضور داشته باشند و همچنین ۱۵ دقیقه پس از پایان ساعت پذیرش نیز برای بستن حساب‌ها در محل کار حضور داشته باشند.

سخنگوی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی تأکید کرد: بنابراین ساعت مراجعه و دریافت خدمات بانکی برای مشتریان در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، از ساعت ۸ تا ۱۳ خواهد بود.

برچسب ها: شعب بانک ها ، ساعت کاری ، بانک مرکزی
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نظرات کاربران
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United States of America
ناشناس
۲۱:۳۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
دولت دست کارمنداست نه مردم
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