در آستانه گرامیداشت هفته دفاع مقدس، شبکه رادیویی سلامت در آیین باشکوهی از ۲۰۰ قسمت مستند «یاقوت»، که روایتی از زندگی شهدا است، رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از ۲۰۰ مستند روایی «یاقوت» که کاری از گروه فضای مجازی رادیو سلامت است با حضور احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی، حجتالاسلام سیدرمضان موسوی مقدم نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد شهید و امور ایثارگران، وحید جلیلی قائممقام رئیس سازمان صدا و سیما، علیاصغر جعفری مدیرعامل موزه دفاع مقدس، سعید مقیسه رئیس مرکز بسیج سازمان، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، نهضت باهنر فرزند نخست وزیر شهید دکترمحمدجواد باهنر، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مدیران و برنامه سازان شبکههای رادیویی در سالن جلسات معاونت صدا برگزار شد.
وحید جلیلی، قائممقام رئیس سازمان صدا و سیما اظهار داشت: هنر روایتگری از شهدا، هنرِ بهروایت کشیدن از خداست. وی با اشاره به اصل حیات معنوی شهدا گفت: اگر میخواهید جامعهای شاد داشته باشد، یاد شهدا را زنده نگه دارید؛ چرا که شهدا با نگاه به پشت سر خود، نه از کسی هراس دارند و نه افسرده هستند.
احمد پهلوانیان، معاون صدا اظهار کرد: خانواده شهدا چشم و چراغ ما هستند و راه و رسم را به ما یاد دادهاند. حضور در چنین فضایی که به یاد شهدا عطرآگین است، برای ما افتخار بزرگی است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای ویژه رادیویی در دوران جنگ، از تقسیم وظایف میان شبکههای مختلف برای مستندسازی زندگی شهدا خبر داد.
پهلوانیان اظهار داشت: بر اساس این تقسیم کار، هر شبکه رادیویی مسئولیت اختصاصی ساخت مستندهای ویژه از جمله شهدای فراجا، شهدای دانشجو و شهدای دانشمند و... را بر عهده گرفته است.
معاون صدا با اشاره به پیشرفت این روند افزود: تاکنون زندگی بیش از ۵۰۰ شهید به صورت مستند ثبت و مستندسازی شده است و تلاش میکنیم این مسیر ارزشمند برای بزرگداشت زندگی شهدا همچنان با قدرت ادامه یابد.
وی با قدردانی از همکاران رادیو که در جریان جنگ رمضان در سنگر رسانه حضور داشتند، گفت: از همه همکاران کاربلد و مجاهدی که مخلصانه در سنگر رسانه جهاد کردند، تشکر میکنم. همکاران ما در آن شرایط با مسئولیتپذیری در میدان حضور داشتند و به وظیفه رسانهای خود عمل کردند.
معاون صدای رسانه ملی با اشاره به شهدای رادیو در جنگ رمضان افزود: ما در این جنگ دو شهید تقدیم اسلام کردیم؛ شهید صدرا ردایی و شهید فرزاد مهدوی، شهدای رادیو نمایش هستند که در جریان جنگ رمضان به شهادت رسیدند. این دو شهید از افتخارات خانواده بزرگ رادیو هستند و یاد و نام آنها در رسانه ماندگار خواهد بود.
پهلوانیان ادامه داد: البته بسیاری از همکاران ما نیز در معرض شهادت بودند. زمانی که به محل استقرار دوستان میرفتم، تهیهکنندگان، عوامل، مدیران شبکه و دیگر همکاران را میدیدم که در شرایط دشوار در میدان حضور داشتند و به کار خود ادامه میدادند.
وی با اشاره به روحیه همکاران رسانهای در آن روزها خاطرنشان کرد: این عزیزان مخلصانه و با روحیهای عاشقانه در سنگر رسانه حضور داشتند و برای انجام مسئولیت خود ایستادگی کردند. آنچه در این ایام شاهد بودیم، نشان داد همکاران رسانه در بزنگاههای حساس نیز پای کار مردم و کشور میایستند.
معاون صدای رسانه ملی با تاکید بر جایگاه شهدا در فرهنگ جامعه تصریح کرد: شهیدان بزرگترین افتخار ما هستند. خانواده شهدا نیز با صبر و ایستادگی خود، راه و رسم این فرهنگ را به ما آموختهاند و وظیفه ماست که این مسیر را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
پهلوانیان با اشاره به تولید مجموعههایی همچون «یاقوت» گفت: روایت زندگی شهدا تنها بازگویی خاطرات گذشته نیست؛ بلکه فرصتی برای شناخت انسانهایی است که در مقاطع حساس، انتخابهای بزرگی کردند. رسانه میتواند با روایت درست و هنرمندانه زندگی شهدا، این الگوها را برای نسل امروز بازخوانی و به نسلهای آینده منتقل کند.
وی افزود: وقتی از شهدا سخن میگوییم، در واقع از فرهنگ ایثار، فداکاری و مسئولیتپذیری سخن میگوییم؛ فرهنگی که باید در جامعه زنده بماند و رسانه در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارد.
معاون صدای رسانه ملی در پایان با قدردانی از عوامل تولید مستند «یاقوت» و برگزارکنندگان این مراسم، یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای سلامت و شهدای جنگ رمضان را گرامی داشت.
پیام امیری، مدیر شبکه رادیویی سلامت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، بر تداوم مسیر تولیداین مستندها تأکید کرد و آن را ادای دینی به تاریخ پرافتخار کشور دانست و گفت: مجموعه مستند «یاقوت» که از سال ۱۴۰۳ کلید خورده است، با نگاهی به سیره عملی و سبک زندگی شهدای گرانقدر، همچنان در جدول برنامههای شبکه رادیویی سلامت جایگاه ویژهای دارد و هر قسمت آن تلاشی برای پیوند نسل امروز با آرمانهای شهداست.
حجتالاسلام سیدرمضان موسوی مقدم، نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد شهید و امور ایثارگران، با تاکید بر جایگاه والای شهدا اظهار داشت: جایگاه همه شهدا بسیار والاست و هنوز ابعاد ناگفتهای از ایثار و شهادت وجود دارد که باید بیان شود.
وی افزود: شهدا با ایمان به غیب، جایگاه رفیع خود را میبینند و بر همین اساس، همه شهدا را شهید سلامت میدانیم که با بخشیدن روح و جان خود، به شهروندان سلامت روح و جسم بخشیدند.
موسوی مقدم همچنین با اشاره به تلاش مضاعف کادرسلامت در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، تاکید کرد: مستندسازی از این ذخایر عظیمی است که میتوان با مشارکت بنیاد شهید و متناسب با مخاطب امروز مستندسازی کرد تا برای آیندگان الگو و همچنین درس عبرت باشد.
وی افزود: تولید اینچنین برنامههایی بی شک باید با نیت پاک، اخلاص و عشق انجام شود تا بهرهوری بیشتری داشته باشد. تقدیر از خانوادههای معظم شهدا در ادامه برنامه از خانوادههای معزز شهدای کادرسلامت از جمله خانوادههای شهید مجتبی ملکی، شهید امیرحسن جمشیدپور و شهید علی عبداللهی تقدیر شد.
علیاصغر جعفری، مدیرعامل موزه دفاع مقدس نیز با درود به روح شهدا، از درخشش همکاران سازمان صدا و سیما بهویژه رادیو در جنگهای اخیر قدردانی کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه شهدای سلامت در خط مقدم نجات جان انسانها گفت: ایران و اسلام با قدرت خود توانستهاند در برابر قدرتهای جهانی وامالفساد ایستادگی کنند و این پیروزیها مدیون شهداست.
وی همچنین با اشاره به اقتدار امروز مردم و نقش رادیو در حفظ تداوم پیامها در طول جنگ، خواستار گسترش پیشگامانه فعالیتهای رادیو در مستندسازی زندگی شهدا در سایر شبکهها شد.
در بخش دیگری از این مراسم، از نهضت باهنر، فرزند شهید محمدجواد باهنر تجلیل شد. همچنین از مجموعه مستند «یاقوت» که قرار است در تاریخ کشور و در رسانه ملی ثبت شود، رونمایی شد. در پایان، از عوامل موفق این مجموعه محمد یوسفی مدیر فضای مجازی و مدیر گروه برنامه، فاطمه بی تقصیر، سارا شریفی و عرفان شهبازی تهیه کننده، فرشته قربانی، لیلا رحیمیان و محمد بهاریان گوینده، لیلا اخوان و رقیه بقایی پژوهشگر و شیوا اسدی گزارشگر تقدیر شد.
منبع: رادیو سلامت